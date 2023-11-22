Усе переосмислюють: дівчата кидають своїх бойфрендів, випробувавши теорію "апельсинової шкірки"

Юзери зізналися, що розлучилися зі своїми партнерами через провал "теорії апельсинової шкірки", яка стала популярною у соціальних мережах.

Як пише Mirror, це сталося після того, як користувачка TikTok Дженна (@jennaskates) розповіла, що її хлопець подарував їй коробку яєчних білків, відокремлених від жовтків. Дженна, яка любить випікати і регулярно ділиться відео своїх тортів, пояснила, що їй важко робити це через свої довгі нігті.

Цей, здавалося б, невеликий, але дуже добрий і продуманий вчинок спричинив дискусію в коментарях до її відео, де люди назвали його яскравим прикладом "теорії апельсинової шкірки" і того, чому це може бути тривожним сигналом у стосунках.

Теорія апельсинової шкірки припускає, що якщо ваш партнер робить щось для вас без прохання, наприклад, чистить апельсин, він вас кохає. Це може бути будь-що: відділення яєчних білків, тому що вони знають, що у вас проблеми з нігтями, або покупка улюбленої плитки шоколаду, коли вони проходять повз магазин. Ці маленькі прояви доброти виходять із глибшого рівня турботи і справді показують, що вони вас цінують.

Аналогічно, якщо ви спробуєте перевірити свого партнера, а він не відреагує таким чином, це може спричинити занепокоєння. І схоже, що ця теорія вже призводить до втрат у стосунки, оскільки одна жінка зізналася в соціальних мережах, що спробувала її і покинула свого бойфренда.

Поділившись ситуацією на Reddit, жінка розповіла, що бачила допис про це і вирішила спробувати. Вона написала: "Мій хлопець, з яким ми зустрічалися 7 місяців, сидів на дивані, коли я побачила відео в TikTok, яке пояснювала теорію, і вирішила, що мені варто спробувати. До цього моменту ми були щасливі, але тепер, озирнувшись назад, я не здивована його реакцією. Я попросила його зав'язати мені волосся, він глянув на мене і спитав, чому я не можу цього зробити. Спочатку я подумала, що, можливо, його налякало моє довге волосся, проте раніше у нього було довге волосся, і він умів його зав'язувати. Я запитала його ще раз, думаючи, що це просто випадковість, але він сказав мені, що я можу це зробити, оскільки я була на кухні, а йому треба розслабитися, заявивши, що він щойно закінчив роботу. Я знаю, про що ви думаєте: "Нехай ця людина розслабиться, вона щойно повернулася з роботи". Але навіть якщо він дійсно втомився, у нього достатньо енергії, щоб пограти в ігри і сходити до бару зі своїми друзями".

Юзерка додала, що не хотіла через це розривати стосунки. Так було доти, поки пізніше того ж дня вона не запитала коханого, чи може він кинути рушник до сушарки, щоб вона могла зігрітись, коли вийде з душу, бо забула зробити це сама.

"Сюрприз-сюрприз, він ніколи цього не робив, і це змусило мене усвідомити, як багато я роблю для нього та його дочки, хоча вона навіть не моя!" - заявила жінка.

Пізніше вона розповіла, що це змусило її переглянути свої стосунки, і що вона вирішила порвати зі своїм хлопцем.

Вона додала: "Я визнаю, що мені не слід прислухатися до порад TikTok і що це було проявом незрілості. Однак метод спрацював і дозволив мені побачити, що я роблю для нього набагато більше, ніж він для мене. Наші стосунки закінчилися не через те, що мій рушник не був теплим або моє волосся не було підняте, а тому, що я розумію, що просто погоджуюся на лінивого чоловіка, який не допомагає, не має жодних мотивів у житті, окрім як жити в будинку своїх батьків, грати у відеоігри та пити".

Прочитавши її допис на Reddit, багато людей погодилися, що поради TikTok щодо стосунків були не дуже хорошими, але це розплющило їй очі на те, яким він насправді є, тобто теорія спрацювала.

Інша користувачка додала: "Мені завжди здається, що деякі люди, які публікують цю теорію в TikTok, її розуміють, а деякі ні. Сенс цього не в тому, щоб навмання вимагати від партнера зробити щось, що ви можете зробити, а просто не хочете. Суть у тому, щоб подивитися, чи зробить він для вас щось маленьке, про що ви його просили, в межах розумного".

Нагадаємо, чоловік отримуватиме шалені гроші завдяки помилці продавця. Йому платитимуть протягом усього життя.

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