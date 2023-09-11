Усі аплодували: бортпровідник відчинив туалет та заскочив пару, яка займалася сексом (відео 18+)

Пасажири рейсу easyJet, що прямував 8 вересня з Лутона, Велика Британія, на Ібіцу, отримали купу емоцій, коли бортпровідник викрив пару, яка займалася сексом в туалеті.

Про це пише dailystar.co.uk.

На вірусному відео, яке прилюднила в Х (Twitter) Аней Стоукс, видно члена екіпажу, який стоїть під дверима вбиральні та, схоже, дещо стресує. Мандрівники з нетерпінням чекали та підбадьорювали його швидше відчинити двері. В якусь мить бортпровідник все ж наважується це зробити, а люди на борту розвернулися на своїх місцях, щоб краще все роздивитися. Вони також дістали телефони, аби зняти на камеру.

Обережно! Відео 18+

Коли двері нарешті відчиняються, видно чоловіка, який стоїть позаду жінки зі спущеними штанами.

У салоні лунали крики та оплески, коли червонолиций хлопець поквапився зачинити двері.

Відтоді кадри зібрали понад 4,2 мільйона переглядів.

EasyJet підтвердила, що інцидент стався на борту одного з їхніх рейсів і про це повідомили до поліції. Представник авіакомпанії заявив: "Ми можемо підтвердити, що цей рейс з Лутона на Ібіцу 8 вересня зустріла поліція після прибуття через поведінку двох пасажирів на борту".

Чи були заарештовані коханці, поки що невідомо.

Нагадаємо, пара подала до суду на авіакомпанію через собаку, який багато пукав у салоні. Сморід зіпсував їхній 13-годинний рейс з Франції до Сингапуру.

Читайте також: