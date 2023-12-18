Усі були шоковані: жінка замовила стриптизера до будинку для літніх людей з нагоди свого 102-річчя

Хоча багато пенсіонерів хотіли б відсвяткувати свій 102-й день народження чашкою чаю та шматочком торта, ця жінка обрала щось більш захопливе.

Замість того, щоб просити шоколадний торт або виконання Happy Birthday, 102-річна жінка вирішила відсвяткувати свій особливий день стриптизом.

Про це пише Daily Star.

Повернувшись із церкви, Моніка Раддік з Волсінгема, графство Дарем, Англія, влаштувала на грандіозну вечірку з нагоди дня народження, на якій було багато її близьких друзів.

Жінка шокувала мешканців будинку для літніх людей West Lodge Care Home, коли харизматичний танцівник увійшов до приміщення і зняв своє екіпірування, намагаючись подарувати своїй клієнтці незабутні емоції.

Моніка Раддік зі стриптизером / Фото: North News & Pictures Ltd northnews.co.uk

Танцівник Адам Прайс, чия дружина працює волонтеркою у будинку, виклався на повну та отримав від іменинниці схвалення. А коли головна подія закінчилася, тусівники з'їли торт і танцювали "всю ніч безперервно".

Моніка Раддік зі стриптизером / Фото: North News & Pictures Ltd northnews.co.uk

Моніка ніколи не мала дітей, натомість вона присвятила своє життя іншим, наглядаючи за братом, поки йому не виповнилося 92 роки. Крім того, її робота під час війни не залишилася непоміченою: жінка допомагала черницям у монастирі.

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Відтоді, як минулого року вона переїхала до будинку для літніх людей, життєрадісна особистість стала джерелом позитивної енергії для всіх своїх сусідів. Джилліан Ганна, яка працює в цій установі, пояснила: "Від нагляду за "неслухняними хлопчиками" до підтримки жінки в туберкульозному центрі, вона невпинно працювала під час війни в їдальні і провела 25 років, допомагаючи монахиням. Моніка — живий свідок історії, що бачила на троні чотирьох королів та одну королеву. Її неймовірна подорож була спричинена духом стійкості та унікальною життєвою філософією – жити на повну, оточеною любов'ю та підтримкою сім'ї та друзів. Вона твердо вірить, що сміх потрібен у житті. Моніка хотіла святкування дня народження, яке об'єднало у собі несподіване – стриптиз для її зухвалого боку та відвідання церкви, щоб відсвяткувати радість життя".

Нагадаємо, бабуся, 38-річний ексчоловік якої пішов до іншої пенсіонерки, шукає нового коханця. Вона заявила, що готова до нових стосунків.

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