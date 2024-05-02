Усі родичі були наркоманами: чоловік, який тричі сидів за ґратами, став суддею: фото, подробиці

Чоловік із Пенсильванії, США, який тричі сидів у в'язниці, розпочав життя з чистого аркуша, ставши наймолодшим суддею штату у віці 27 років.

Про це пише Daily Mail.

Ганіф Джонсон одного разу увійшов до зали суду в кайданах на слухання за звинуваченням у легкому нападі, змові та домаганнях. Дванадцять років потому Джонсон опинився на лаві суддів як наймолодший суддя, коли-небудь обраний у штаті Пенсильванія.

2017 року він переміг кандидата Клода Філліпса, набравши 73 відсотки голосів, і виграв вибори до суддівського округу Дофін.

Згадуючи свої неспокійні підліткові роки, він написав у соціальних мережах: "Шанс втратити свободу, а також усю роботу, яку я робив, щоб не потрапити в халепу... Це величезна причина того, що я маю відкритий розум і іншу перспективу".

Ганіф Джонсон / Фото: instagram.com/judge_johnson_12105

Джонсон народився і виріс у Гаррісбурзі, у нього було важке дитинство, перш ніж він відкрив для себе пристрасть до легкої атлетики.

"Моя матір була наркоманкою, мій батько був наркоманом, моя бабуся була наркоманкою, моя тітка була наркоманкою, мій дядько був наркоманом, мій дідусь був наркоманом, вся моя найближча родина були наркоманами. Нас було 8 осіб, які спали в двох кімнатах, а моя мама мала велике серце і постійно брала до себе дітей з інших сімей", — писав він.

У середній школі він вирішив спробувати себе в команді з легкої атлетики, і це рішення назавжди змінило його життя.

"Одного дня я вирішив, що це не те, як я хочу прожити своє життя, тому я почав займатися бігом. Легка атлетика фактично врятувала мені життя", — розповів він в інтерв'ю Huffpost 2018 року.

2007 року він став чемпіоном штату з потрійного стрибка PIAA, а потім — капітаном команди з легкої атлетики в Університеті штату Пенсильванія.

На той час, коли він постав перед судом за дідівщину як член братства Omega Psi Phi, на його рахунку вже було дві справи.

"Поліція взагалі нічого не говорить нам, чому вони нас заарештовують. Вони відвозять нас до центру міста і змушують сидіти там 13 годин", — розповів він про своє перше правопорушення.

Ганіф Джонсон / Фото: instagram.com/judge_johnson_12105

Другий арешт стався, коли він спостерігав за розглядом справи, яка його зацікавила, за його словами: "Під час перерви поліцейські схопили мене, я штовхнув одного, я не знав, що він був офіцером. Мене заарештували, звинувативши у залякуванні свідка під час судового процесу у справі про вбивство. Напередодні ввечері я ходив до казино, тож у мене в кишені було 500 доларів, які я вніс під заставу. Мій колишній вчитель фізкультури був поручителем. Мені зателефонували з коледжу штату і сказали, що прокурор сказав, щоб я з'явився".

2012 року Джонсон, президент його братства Omega Psi Phi та двоє інших студентів постали перед судом за звинуваченнями у дідівщині.

"Ніхто з присяжних не був схожий на мене. Мені довелося заплатити 12 тисяч доларів за простий напад. Я прийшов до суду в кайданах... Це було дико, що вони повернулися з вироком невинному. Я навіть не міг працювати в Uber після того, як мене визнали невинним. Проти мене використали запис про мій арешт. Я провів у в'язниці два тижні, а потім пішов до суду. Слава Богу, я виграв, — пригадав Джонсон. — Це був один з найщасливіших днів. Я просто відчував, що в мене збираються забрати життя".

Після закінчення університету Джонсон працював спеціалістом з питань сімейних ресурсів у своєму рідному місті, допомагаючи молоді з груп ризику, але взаємодія з правоохоронними органами підштовхнула Джонсона до кар'єри юриста.

Ганіф Джонсон / Фото: instagram.com/judge_johnson_12105

Магістратський окружний суддя — це посада, на яку обирають мешканці, і вона не потребує юридичної освіти, тому Джонсон зробив сміливий крок і взяв участь у кампанії.

"Оскільки я живу в цьому районі, вони знають мене, я знаю людей, я знаю, що відбувається, — сказав батько двох дітей. — У вас є матері-одиначки, які не можуть оплатити штраф за неправильне паркування; у мене є контроль, щоб полегшити їй життя, а не комусь із приїжджих, хто не розуміє, що штраф у 100 доларів може бути для неї занадто великим, і вона потрапляє до в'язниці через цей штраф".

За його словами, коли він був на судовому процесі, люди зачиняли двері перед його обличчям і сміялися з нього. "Але після четвертої або п'ятої розмови я запитував їх, за кого вони голосують, і вони відповідали, що за мене", — сказав він.

Ганіф Джонсон / Фото: instagram.com/judge_johnson_12105

Минулого року Джонсон був переобраний на посаду судді магістратського округу, отримавши 96 відсотків голосів.

Нагадаємо, жінка, яка в 15 років пішла з дому і була на межі смерті, стала мільярдеркою. Вона володіє нерухомістю вартістю 8,3 мільярда фунтів стерлінгів.

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