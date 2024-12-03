Усиновлена журналістка розшукувала батьків і виявила, що вже дружить зі своїм татом у Facebook

Усиновлена жінка, яка вісім років шукала своїх біологічних батьків, виявила, що вже три роки дружить у Фейсбуці зі своїм біологічним татом.

Про це пише BBC.

Грузинська журналістка Тамуна Мусерідзе створила сторінку у Facebook, щоб знайти свою рідну сім'ю, а також допомогти возз'єднатися іншим усиновленим дітям з їхніми рідними.

Її пошуки привели до відкриття масштабного скандалу з торгівлею дітьми в Грузії, який зачепив тисячі життів.

Понад три десятиліття величезній кількості батьків говорили, що їхні діти померли при народженні, тоді як насправді вони були продані на чорному ринку.

Спільнота Тамуни у Фейсбуці допомогла возз'єднатися декільком сім'ям, але їй було важко знайти свою власну.

40-річна жінка виросла, не знаючи, що її всиновили, але коли її мати померла 2016 року, вона прибирала свій будинок і знайшла свідоцтво про народження на ім'я Тамуна, але з іншою датою народження. Вона запідозрила, що її могли всиновити, і почала пошуки, які тривали вісім років.

Тамуна з названою мамою / Фото: instagram.com/tamuna_museridze

Тамуна з названою мамою / Фото: instagram.com/tamuna_museridze

Нарешті влітку цього року вона отримала повідомлення на Facebook від людини, яка сказала, що знає жінку, яка приховала вагітність і народила у вересні 1984 року, приблизно в той час, коли народилася Тамуна.

Однак, коли вона спробувала зв'язатися з біологічною матір'ю, жінка кричала і сказала Тамуні, що у неї ніколи не було дітей. Тоді вона звернулася до Facebook із запитом, чи знає хтось її матір. Жінка відповіла, що це була її тітка, яка приховала вагітність, і погодилася пройти тест ДНК.

Коли тест прийшов, він підтвердив, що Тамуна і жінка з Facebook були двоюрідними сестрами, тобто жінка, якій телефонувала Тамуна, дійсно була її матір'ю. Журналістка попросила матір назвати ім'я свого батька, яким виявився чоловік на ім'я Гурген Корава.

Тамуна почала шукати батька у Facebook. На її подив, Гурген вже був її другом і стежив за її історією. Тамуна домовилася про зустріч з ним і подолала майже 300 км до його рідного міста Зугдіді. Вона сказала, що в ту мить, коли батько подивився на неї, він зрозумів, що вона його дочка.

Тамуна Мусерідзе з біологічним татом / Фото: instagram.com/tamuna_museridze

Вони зустрілися і зрозуміли, що мають багато спільних інтересів: Гурген був відомим танцюристом, а доньки Тамуни обидві люблять танцювати. Він розповів, що мав короткі стосунки з її біологічною матір'ю, але не знав, що вона завагітніла.

Відтоді Тамуна познайомилася з цілою новою родиною, зокрема зі зведеними братами і сестрами, тітками і дядьками. Вона також нарешті отримала можливість зустрітися зі своєю біологічною матір'ю, завдяки поліцейській телекомпанії, яка організувала приватну зустріч.

Тамуна Мусерідзе / Фото: instagram.com/tamuna_museridze

Від матері вона дізналася, що на відміну від сотень людей, яким вона допомогла возз'єднатися, вона не стала жертвою скандалу з торгівлею дітьми.

Після короткої зустрічі з Гургеном, переповнена соромом, її матір вирішила приховати свою вагітність. Вона поїхала до Тбілісі під виглядом операції, народила Тамуну і залишилася в місті, поки не було організовано усиновлення.

Тамуна сказала: "Було боляче дізнатися, що я провела з нею 10 днів наодинці перед усиновленням. Я намагаюся не думати про це".

Тамуна Мусерідзе / Фото: instagram.com/tamuna_museridze

Вона розповіла, що її мати просила її збрехати і розповісти світові, що її теж викрали і вони обидві стали жертвами скандалу з торгівлею людьми. Однак Тамуна сказала їй, що це було б несправедливо щодо до всіх батьків, чиї діти були викрадені. Мама попросила її піти, і вони більше не розмовляли.

Нагадаємо, дівчина під час переїзду знайшла заховані документи та була шокована таємницею своєї сім'ї. Відкриття назавжди змінило її життя.

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