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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Усвідомлені сновидіння – окремий стан свідомості: нове дослідження шокує

Усвідомлене сновидіння – це стан, у якому людина усвідомлює, що вона спить, і може частково контролювати сюжет сну. Люди у такому стані здатні літати, долати страхи або моделювати будь-які сценарії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Усвідомлені сновидіння – окремий стан свідомості

Усвідомлені сновидіння – окремий стан свідомості. / © Pixabay

Усвідомлені сновидіння — це не просто яскраві сни, а цілком окремий стан свідомості з унікальними нейронними ознаками. Такого висновку дійшла міжнародна команда дослідників на чолі з Чагатаєм Демірелем із Медичного центру Університету Радбауд (Нідерланди). Їхнє дослідження не лише кидає виклик традиційному поділу на “сон” і “неспання”, але й відкриває нові горизонти для вивчення мозку й можливого терапевтичного застосування.

Про це розповідає Daily Mail.

Що таке усвідомлене сновидіння?

Це стан, у якому людина усвідомлює, що вона спить, і може частково контролювати сюжет сну. Люди у такому стані здатні літати, долати страхи або моделювати будь-які сценарії — від гри зі своїми уявленнями до вирішення внутрішніх конфліктів.

За допомогою аналізу даних ЕЕГ із різних досліджень, учені встановили: активність мозку під час усвідомлених снів кардинально відрізняється як від звичайного сну, так і від стану неспання. Зокрема:

  • Зниження бета-хвиль (відповідають за логічне мислення) у тім’яній та скроневій частках — областях, пов’язаних із просторовим сприйняттям і самосвідомістю. Це може бути маркером того, що мозок “розпізнає” сон як нереальний, запускаючи стан усвідомлення.

  • Підвищення гамма-активності в медіальній префронтальній корі — зоні, пов’язаній із метапізнанням, увагою та саморефлексією.

  • Активність у передклинні — ділянці мозку, що відповідає за уявлення власних дій та орієнтацію в просторі.

Чим це особливо цікаво?

Цей стан має спільні риси з ефектами психоделічних речовин, таких як ЛСД або аяуаска. За словами Деміреля, “це відкриває двері до глибшого розуміння природи свідомості” й пропонує нову точку зору на те, як мозок генерує суб’єктивний досвід.

За спостереженнями вчених, як психоделічні стани, так і усвідомлені сновидіння супроводжуються змінами активності в ділянці мозку, що зветься передклинням.

Водночас, зазначають дослідники, між ними є принципова різниця:

“Хоча психоделічні засоби зазвичай призводять до розмиття меж “я” та зниження саморефлексії, усвідомлені сновидіння, навпаки, активізують елементи самосвідомості й контролю”, — йдеться у звіті Деміреля.

Із чим це може допомогти?

Усвідомлені сни вже зараз використовуються у психотерапії — наприклад, для роботи з нічними кошмарами або посттравматичним стресовим розладом. Нове дослідження може покласти початок створенню методів тренування свідомості під час сну або навіть розробці нових когнітивних інтервенцій.

“Це дослідження — ще один крок до розуміння того, як гнучко працює людський мозок. І, можливо, це ще не межа наших можливостей у сні”, — підсумовує Демірель.

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