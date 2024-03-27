Ув'язнений вбивця втік із тюрми, переодягнувшись у жінку

Його з коханою, яка принесла одяг, досі не спіймали.

Небезпечному венесуельському злочинцю нещодавно вдалося втекти з в'язниці, переодягнувшись у жінку і просто вийшовши наприкінці години побачень.

Про це пише Oddity Central.

25-річний Мануель Лоренсо Авіла Альварадо, ув'язнений за вбивство і пограбування за обтяжувальних обставин, 13 березня втік з в'язниці Ель Лібертадор в Токуїто, штат Карабобо, Венесуела, після побачення з коханою.

Як повідомляє місцева газета El Carabobeño, інцидент стався близько 14:00, наприкінці години побачень. Попри темний колір шкіри, Альварадо вдалося обдурити декількох тюремних охоронців, що він є жінкою-білявкою, одягнувши перуку і жіночий одяг, який, швидше за все, принесла його обраниця.

Камери спостереження в'язниці зафіксували момент, коли ув'язнений, переодягнений у жіночий одяг, недбало вийшов з об'єкта, що ретельно охороняється, змішавшись з групою справжніх жінок. Незрозуміло, як охоронців можна було так легко обдурити, тому четверо з них зараз перебувають під слідством у зв'язку з цим інцидентом.

Авіла нещодавно був переведений до в'язниці Токуїто з іншого виправного закладу штату, але йому вдалося здійснити втечу за ймовірної допомоги своєї подруги, яку також розшукують як співучасницю злочину.

Попри всі зусилля венесуельської поліції, і Мануель Лоренсо Авіла Альварадо, і його подруга залишаються на волі.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли ув'язнений використовує жіноче вбрання для втечі з в'язниці. Раніше бразильський злочинець Клаувіно да Сілва, відомий як "коротун", провернув такий же трюк, вдавши із себе 19-річну доньку. Він одягнув силіконову маску, перуку, окуляри, джинси та рожеву футболку. Однак, його упіймали. Через три дні після того, як йому не вдалося втекти, Клаувіно знайшли мертвим у своїй камері.

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