Ув'язненого штрафують на $1000 щодня за відмову видати місцерозташування скарбу вартістю $2 млн

Вчений-дослідник відсидів роки у в'язниці за те, що не розголосив місцерозташування зниклих золотих монет у досить специфічній справі.

Про це пише Unilad.

Дослідник, який перетворився на мисливця за морськими скарбами, Томмі Томпсон був звинувачений у неповазі до суду у грудні 2015 року і, на додачу до всього, отримував щоденний штраф у розмірі 1000 доларів США.

Все це сталося через те, що він знайшов корабель SS Central America 1988 року. Судно, відоме як "Корабель золота", затонув під час золотої лихоманки 1857 року біля берегів Південної Кароліни.

Від моменту виявлення скарбу Томпсон відмовляється співпрацювати з владою, яка намагається знайти 500 монет, викарбуваних з частини золота, що принесло йому чимало неприємностей і продовження тюремного ув'язнення.

Томпсон, схоже, дражнив владу про місцерозташування скарбу, і раніше заявляв, що монети оцінюються приблизно в 2,5 мільйона доларів і були передані до трастового фонду в Белізі.

Томпсон, ймовірно, роками спричиняв розчарування громадськості, яке почалося з того, що він не з'явився на слухання в Огайо 2012 року, де обговорювалися монети. Це призвело до того, що американські маршали розшукали його у Флориді та заарештували. У квітні 2015 року він визнав себе винним у тому, що не з'явився на слухання, і був засуджений до дворічного тюремного ув'язнення.

Томмі Томпсон / Фото: NBC4 Columbus

Загалом, федеральне законодавство обмежує тюремне ув'язнення за неповагу до суду до 18 місяців. Однак 2019 року федеральний апеляційний суд відхилив його аргумент про те, що цей закон до нього застосовується. Влада заявила, що його відмова співпрацювати порушує умови угоди про визнання вини.

Знахідки епохи золотої лихоманки, безумовно, з роками набрали величезні ціни. 2022 року один із найбільших злитків із SS Central America, коли-небудь виставлених на аукціоні, був проданий за 2,16 мільйона доларів. Ця знахідка була відома як злиток Justh & Hunter.

Компанія Heritage Auctions, що базується в Далласі, яка продала злиток, повідомила: "З огляду на те, що злитки Justh & Hunter, підняті з корабля SS Central America, налічували 86 злитків різного розміру, їхній досвід і чесність зробили їх одними з найбільш надійних і добре керованих пробірних установ епохи Золотої лихоманки"

Минулого тижня суддя віддав Томпсону невелику перемогу в цій химерній історії. Окружний суддя США Альгенон Марблі заявив, що він "більше не переконаний, що подальше ув'язнення, ймовірно, змусить Томпсона дотримуватися вимог".

Однак він також постановив, що вчений-дослідник повинен негайно почати відбувати дворічний термін ув'язнення, який він отримав за пов'язане з цим кримінальне звинувачення в неповазі до суду – термін, який був відкладений, коли був винесений вирок у справі про неповагу до суду в цивільному порядку.

Нагадаємо, чоловіка засудили до 45 000 років ув'язнення через гру. Онлайн-гра Çiftlik Bank була фінансовою пірамідою.

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