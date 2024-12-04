В 40 разів дешевше: блогерка знайшла джемпер Ralph Lauren у секонд-хенді

Відео, на якому дівчина показала свою знахідку, набрало понад 120 тисяч переглядів в TikTok.

Блогерка Даніель під час чергового походу до секонд-хенду знайшла справжній дизайнерський трофей — джемпер від знаменитого бренду Ralph Lauren.

Про це вона розповіла у відео на своїй тікток-сторінці charityshoplife.

Ціна на джемпер у секонд-хенді складала лише 20 фунтів стерлінгів (близько 1 тисяча гривень), що здається дорого для товару з вживаного одягу. Проте, як виявилось, новий джемпер Ralph Lauren коштує близько 800 фунтів стерлінгів (приблизно 42,4 тисячі гривень).

Соціальні мережі бурхливо обговорюють знахідку. Деякі користувачі вважають, що одяг виглядає зношеним, що могло вплинути на зниження ціни.

"Дивовижна знахідка", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали про 7 трендових варіантів верхнього одягу на сезон осінь-зима 2024-2025.

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