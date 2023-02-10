В аеропорту Аргентини почали масово затримувати вагітних росіянок: що сталось

Росіяни придумали, як отримати нове громадянство та втекти з країни, якій "всі заздрять".

В Аргентині в аеропорту Буенос-Айреса за кілька днів лютого затримали майже 20 вагітних росіянок. Жінок не впустили до країни через "брехливий туризм".

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

7 лютого в аеропорту Буенос-Айреса затримали одну вагітну росіянку, 8 лютого - двох, 9 лютого - ще майже 15 вагітних.

Наразі в нейтральній зоні аеропорту перебуває 6 вагітних громадянок Росії. Аргентина відмовила жінкам у в'їзді через Falso turista - "брехливий туризм".

Росіяни раніше повідомляли, що вагітні громадянки РФ у 2022 році почали масово їхати до Аргентини, щоб народити там дитину. Адже так немовля автоматично стає громадянином цієї країни, а його батьки отримують дозвіл на проживання.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Путін заявив, що "до Росії всі лізуть, бо заздрять".

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