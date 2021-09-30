Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
В аеропорту Маямі пасажир не дочекався трапу і вийшов з літака через крило: відео

В аеропорту Маямі пасажир не дочекався трапу і вийшов з літака через крило: відео

В аеропорту Маямі пасажир не дочекався трапу і вийшов з літака через крило: відео

Скріншот відео

Нетерплячого чоловіка одразу затримали правоохоронці.

Пасажир літака American Airlines, який приземлився в аеропорту Майамі (США), не захотів чекати у довгій черзі, щоб спуститися трапом, і скористався аварійним виходом, зістрибнувши на крило авіалайнера.

Про це повідомляє у четвер, 30 вересня, CBS Miami, опублікувавши відео інциденту.

Як повідомили в авіакомпанії, ця пригода сталася після прибуття до Маямі літака, що виконував рейс із Колумбії.

33-річного чоловіка, який вибрався через аварійний вихід, негайно затримали співробітники прикордонної охорони США та передали його в руки поліції. Пасажир заявив, що почуває себе погано, його госпіталізували до лікарні із підвищеним кров’яним тиском.

В аеропорту повідомили, що чоловік не затримав жодного авірейсу, під час інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше в Австралії літак наполохав людей своїми трюками. Повітряне судно пролетіло на відстані небезпечно близькій до хмарочосів міста Брісбен. 

Наступна публікація