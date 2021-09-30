В аеропорту Маямі пасажир не дочекався трапу і вийшов з літака через крило: відео

Нетерплячого чоловіка одразу затримали правоохоронці.

Пасажир літака American Airlines, який приземлився в аеропорту Майамі (США), не захотів чекати у довгій черзі, щоб спуститися трапом, і скористався аварійним виходом, зістрибнувши на крило авіалайнера.

Про це повідомляє у четвер, 30 вересня, CBS Miami, опублікувавши відео інциденту.

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Як повідомили в авіакомпанії, ця пригода сталася після прибуття до Маямі літака, що виконував рейс із Колумбії.

33-річного чоловіка, який вибрався через аварійний вихід, негайно затримали співробітники прикордонної охорони США та передали його в руки поліції. Пасажир заявив, що почуває себе погано, його госпіталізували до лікарні із підвищеним кров’яним тиском.

American Airlines passenger arrested at Miami Airport after opening emergency exit and climbing onto wing. https://t.co/X5AFK0ZQJA pic.twitter.com/WkgNMsG2DW — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 30, 2021

В аеропорту повідомили, що чоловік не затримав жодного авірейсу, під час інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше в Австралії літак наполохав людей своїми трюками. Повітряне судно пролетіло на відстані небезпечно близькій до хмарочосів міста Брісбен.

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