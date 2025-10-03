В аеропорту США зіткнулися два літаки: є постраждалий (фото)

Зіткнення двох літаків / © Twitter

В аеропорту Ла-Гуардія у Нью-Йорку ввечері середи, 2 жовтня, сталася авіаційна аварія — два літаки Delta Airlines, що належать дочірній компанії Endeavor Air, зіткнулися під час руління.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Аварія сталася близько 21:56 за місцевим часом. Обидва літаки типу CRJ-900 рухалися на низькій швидкості, коли один зачепив інший. Унаслідок удару в одного борту частково відірвалося крило, а носова частина іншого зазнала значних ушкоджень.

На борту перебували 85 пасажирів. Їх терміново евакуювали прямо на злітній смузі та автобусами доставили до термінала. Усіх розмістили в готелях, забезпечили харчуванням і пообіцяли нові рейси вже наступного дня.

Єдиним постраждалим став бортпровідник. Його госпіталізували з травмами, що не становлять загрози для життя.

Один із пасажирів, продюсер CBS News, описав момент зіткнення як «надзвичайно приголомшливий». За його словами, в салоні виникла паніка, люди кинулися вперед зі своїх місць.

У Delta Airlines підтвердили факт інциденту та повідомили, що співпрацюють із відповідними органами для з’ясування причин аварії. Представник компанії наголосив, що безпека клієнтів і персоналу є пріоритетом, і приніс вибачення пасажирам.

В адміністрації аеропорту заявили, що зіткнення не вплинуло на роботу Ла-Гуардії.

Нагадаємо, минулого тижня рейс Delta Air Lines 55, який прямував з Лагоса (Нігерія) до Атланти (США), був змушений здійснити екстрене приземлення. Усе через пожежу на борту. Інцидент стався у вівторок, 23 вересня, невдовзі після зльоту.