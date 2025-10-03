ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
483
Час на прочитання
2 хв

В аеропорту США зіткнулися два літаки: є постраждалий (фото)

Пасажирів розмістили в готелях, один бортпровідник отримав травми.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Зіткнення двох літаків

Зіткнення двох літаків / © Twitter

В аеропорту Ла-Гуардія у Нью-Йорку ввечері середи, 2 жовтня, сталася авіаційна аварія — два літаки Delta Airlines, що належать дочірній компанії Endeavor Air, зіткнулися під час руління.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Аварія сталася близько 21:56 за місцевим часом. Обидва літаки типу CRJ-900 рухалися на низькій швидкості, коли один зачепив інший. Унаслідок удару в одного борту частково відірвалося крило, а носова частина іншого зазнала значних ушкоджень.

На борту перебували 85 пасажирів. Їх терміново евакуювали прямо на злітній смузі та автобусами доставили до термінала. Усіх розмістили в готелях, забезпечили харчуванням і пообіцяли нові рейси вже наступного дня.

Єдиним постраждалим став бортпровідник. Його госпіталізували з травмами, що не становлять загрози для життя.

Один із пасажирів, продюсер CBS News, описав момент зіткнення як «надзвичайно приголомшливий». За його словами, в салоні виникла паніка, люди кинулися вперед зі своїх місць.

У Delta Airlines підтвердили факт інциденту та повідомили, що співпрацюють із відповідними органами для з’ясування причин аварії. Представник компанії наголосив, що безпека клієнтів і персоналу є пріоритетом, і приніс вибачення пасажирам.

В адміністрації аеропорту заявили, що зіткнення не вплинуло на роботу Ла-Гуардії.

Нагадаємо, минулого тижня рейс Delta Air Lines 55, який прямував з Лагоса (Нігерія) до Атланти (США), був змушений здійснити екстрене приземлення. Усе через пожежу на борту. Інцидент стався у вівторок, 23 вересня, невдовзі після зльоту.

Дата публікації
Кількість переглядів
483
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie