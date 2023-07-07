В аеропорту жінка влаштувала розгром, розбивши комп'ютери та сканери: що її розлютило (відео)

На касі міжнародного аеропорту Мехіко жінка розлютилася, коли співробітник авіакомпанії повідомив, що у неї виникла проблема з бронюванням рейсу.

Про це пише Daily Mail.

Бронювання авіаквитків, зроблене 56-річною Марією Гваделупе через туристичне агентство, не з'явилося в системі.

На емоціях вона знищила квиткову касу, бо агент не повернув їй гроші.

На кадрах з мобільного телефону видно, як Гваделупе стоїть на багажних вагах на стійці і жбурляє екран комп'ютера об підлогу після того, як їй наказали зв'язатися з агентством, щоб повернути кошти.

Вона продовжувала сперечатися з робітниками і в якийсь момент кинула сканер штрих-коду на землю, а шоковані пасажири, які чекали на реєстрацію, дивилися на це.

Una mujer enfureció en el AICM tras enterarse de que el boleto de @viajaVolaris que compró en una agencia de viajes, no se encontraba registrado en el sistema. Fue bautizada como #LadyAeropuerto pic.twitter.com/lj9h77aJvx — Miguel Hernández (@MiguelElBlacky) July 5, 2023

Робітник стояв біля стійки та чекав, поки Марія закінчить свою істерику, перш ніж провести її геть.

Поліція затримала жінку, коли вона збиралася вийти з аеропорту, і ув'язнила її. У звіті про інцидент зазначалося, що вона знищила чотири комп'ютери та чотири сканери.

Нагадаємо, у Колумбії очевидці помітили пару, яка знімала секс-відео біля аеропорту на очах у приголомшених глядачів. Тепер коханців розшукує поліція.

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