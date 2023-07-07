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В аеропорту жінка влаштувала розгром, розбивши комп'ютери та сканери: що її розлютило (відео)

В аеропорту жінка влаштувала розгром, розбивши комп'ютери та сканери: що її розлютило (відео)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
2877
Час на прочитання
2 хв
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В аеропорту жінка влаштувала розгром, розбивши комп'ютери та сканери: що її розлютило (відео)

Жінка влаштувала розгром в аеропорту / Фото: скриншот з відео

Момент потрапив на відео.

На касі міжнародного аеропорту Мехіко жінка розлютилася, коли співробітник авіакомпанії повідомив, що у неї виникла проблема з бронюванням рейсу.

Про це пише Daily Mail.

Бронювання авіаквитків, зроблене 56-річною Марією Гваделупе через туристичне агентство, не з'явилося в системі.

На емоціях вона знищила квиткову касу, бо агент не повернув їй гроші.

На кадрах з мобільного телефону видно, як Гваделупе стоїть на багажних вагах на стійці і жбурляє екран комп'ютера об підлогу після того, як їй наказали зв'язатися з агентством, щоб повернути кошти.

Вона продовжувала сперечатися з робітниками і в якийсь момент кинула сканер штрих-коду на землю, а шоковані пасажири, які чекали на реєстрацію, дивилися на це.

Робітник стояв біля стійки та чекав, поки Марія закінчить свою істерику, перш ніж провести її геть.

Поліція затримала жінку, коли вона збиралася вийти з аеропорту, і ув'язнила її. У звіті про інцидент зазначалося, що вона знищила чотири комп'ютери та чотири сканери.

Нагадаємо, у Колумбії очевидці помітили пару, яка знімала секс-відео біля аеропорту на очах у приголомшених глядачів. Тепер коханців розшукує поліція.

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Дата публікації
Перегляди
2877
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