В Африці через браконьєрів еволюціонували слони: вчені розповіли про зміни та пояснили, як так сталось

В Африці через браконьєрів еволюціонували слони: вчені розповіли про зміни та пояснили, як так сталось

Слони народжуються без бивнів та харчуються іншою їжею.

Група науковців із США дослідила, що через постійне браконьєрство в Африці еволюціонували слони. Зокрема, у Мозамбіку вони все частіше народжуються без бивнів.

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Про це пише Іndependent.

Науковці встановили, що у національному парку Горонгоса самки слонів все частіше народжуються без бивнів. Це сталось через сплеск браконьєрства під час громадянської війни у Мозамбіку, яка тривала від 1977 до 1992 року. Обидві сторони конфлікту знищували тварин заради слонової кістки, яку продавали. У національному парку Горонгоса було знищено 90% популяції слонів.

Науковці встановили, що через це 50% самок слонів у період від 1992 по 2000 роки у Горонгосі народились без бивнів.

Доцент кафедри дикої природи в університеті Айдахо Раян Лонг, який брав участь в дослідженні, розповів, що під час війни популяція слонів у національному парку Горонгоса у Мозабіку скоротилась від 2000 особин до 250.

"Нацпарк став географічним центром конфлікту. Солдати вбивали слонів заради бивнів, щоб купити зброю та боєприпаси. Там був високий рівень браконьєрства", - сказав науковець Раян Лонг.

Вчений додав, що через громадянську війну та браконьєрство все більше слонів народжується без бивнів.

"Це - яскравий приклад швидкої еволюції. Так сталось, тому що в самок без бивнів було більше шансів вижити", - наголосив Раян Лонг.

Науковці встановили, що без бивнів народжуються лише самки, оскільки для самців це смертельно небезпечно. Такі тварини помирають ще в утробі.

Як йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Science, генетичні зміни призвели і до того, що почало народжуватися менше слонів чоловічої статі, а це загрожує популяції слонів.

Також тварини без бивнів харчуються іншою їжею, в основному, травою. А от слони з бивнями можуть обдирати кору з дерев. Через це може змінитись ландшафт африканської савани.

Нагадаємо, африканські слони перебувають на межі зникнення.

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