В африканській країні люди масово помирають від невідомої досі хвороби

В африканській країні люди масово помирають від невідомої досі хвороби

У ВООЗ зафіксували 89 смертей упродовж кількох тижнів.

У міністерстві охорони здоров’я Південного Судану повідомили про невідому хворобу, що забрала життя десятків людей у регіоні країни, який постраждав від недавньої повені.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією видання, наразі жертвами захворювання в африканській країні стали 89 громадян. Однак місцеві чиновники вважають, що кількість загиблих від ускладнень захворювання набагато вища за заявлену.

Більшість випадків зараження виявлено у штаті Джонглей, який найбільше постраждав від повені у серпні 2021 року. За словами місцевого чиновника, зразки, зібрані в цьому районі, дали негативні результати тестів на холеру.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направила групу фахівців для дослідження. Експертам ВООЗ доведеться діставатися до районів епіцентру захворювання на гелікоптері, оскільки для подорожі суходолом вони все ще недоступні.

"Ми вирішили надіслати групу швидкого реагування, щоб вона оцінила ризик та розслідувала причини цих смертей. Саме тоді вони зможуть зібрати зразки у хворих людей, але попередньо ми вже маємо 89 смертей", – кажуть у ВООЗ.

Нагадаємо, раніше у Гвінеї від невідомої хвороби помер 69-річний рівненський бізнесмен, колишній власник футбольного клубу "Верес" Валерій Коротков.

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