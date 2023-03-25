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В американському штаті ухвалили закон, який забороняє дітям користуватися соцмережами вночі

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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В американському штаті ухвалили закон, який забороняє дітям користуватися соцмережами вночі

Фото: pixabay.com

У одному зі штатів США дітям заборонять користуватися соцмережами вночі без згоди батьків.

В американському штаті Юта дітям до 18 років хочуть заборонити користуватися соціальними мережами з 22:30 вечора до 6:30 ранку. Такі закони підписав губернатор-республіканець штату Спенсер Кокс.

Про це повідомляє The Associated Press.

Згідно з нововведеннями, діти та підлітки в Юті не зможуть користуватися програмами соціальних мереж, зокрема TikTok, якщо не отримають згоди батьків. Крім того, ухвалені закони дають "зелене світло" для позовів від імені дітей, які стверджують, що соціальні медіа завдали їм шкоди.

Таким чином місцева влада хоче запобігти залежності дітей від деяких додатків. Однак представники соцмереж, найімовірніше, оскаржать у суді таке рішення влади ще до того, як воно набуде чинності у березні 2024 року.

Слід додати, що відповідний закон був підписаний у той самий день, коли генеральний директор TikTok свідчив перед Конгресом, зокрема, й про вплив платформи на психічне здоров’я підлітків.

Нагадаємо, у Чехії працівникам державних органів, підприємств й приватних компаній заборонили використовувати китайську соцмережу TikTok на робочих комп'ютерах та телефонах з міркувань безпеки.

Крім того, у Канаді державним службовцям також заборонили користуватися на робочих ґаджетах соцмережею TikTok. Уряд країни вважає, що це ризиковано для конфіденційності та безпеки.

Згодом парламент Данії теж закликав співробітників видалити TikTok. Відповідне рішення ухвалили і в Міністерстві оборони Литви. Там наголосили, що доступ до даних користувачів може отримати "не тільки розробник програми".

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Дата публікації
Перегляди
214
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