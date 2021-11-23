В Англії дівчинка знайшла скарб бронзового століття і викликала заздрість в археологів

Школярка розкопала 65 стародавніх кам'яних лез для сокир.
Юна шукачка скарбів з англійського міста Мілденхолл, графство Суффолк, знайшла леза для сокири часів бронзового століття і викликала заздрість у конкурентів.
Про це повідомляє видання The Sun.
13-річна школярка Міллі Хардвік разом зі своїм 51-річним батьком Коліном захопилася пошуком скарбів.
“Щоразу, коли я вирушаю шукати скарб, я щось знаходжу. Я знайшла позолочений ґудзик і монету. Мені подобається, коли після кількох годин у полі я раптом чую сигнал металошукача”, - розповіла дівчинка.
Коли батько і дочка вирушили на поле шукати скарб, Міллі знайшла 65 стародавніх кам'яних лез для сокир. Вони датуються 1300 роками до нашої ери.
48-річна мати дівчинки Клер заявила, що дивовижна знахідка викликала заздрість у інших археологів.
Міллі стала знаменитістю серед тих, хто захоплюється скарбом і навіть потрапила на першу смугу присвяченого цьому хобі журналу. Тепер дівчинка мріє стати професійним археологом.
Нагадаємо, археолог-аматор за допомогою металошукача знайшов кинджал, який належав давньоримському воїну на південному сході Швейцарії. Потім професійні археологи одразу знайшли сотні артефактів у регіоні.
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