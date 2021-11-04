В Англії маленьке кошеня залізло у двигун фургона і проїхало 100 км: як його врятували

Водії помітили чотирилапого і викликали допомогу.
В Англії п'ятитижневе кошеня на прізвисько Рінго залізло в працюючий двигун фургона, проїхало майже 100 кілометрів від Мерсісайда до Стаффордшира, і вижило.
Про це повідомляє Daily Mail.
Коли чоловіки вийшли з автомобіля, вони почули нявкання і невдовзі виявили в двигуні маленького кошеня. Налякана тварина відмовилася виходити і ховалася від британців. Тоді вони вирішили викликати на допомогу представників Королівського товариства захисту тварин.
На місце прибула інспекторка Джекі Хікман та врятувала кошеня з двигуна. Жінка відвезла чотирилапого мандрівника до ветеринарної клініки. Кошеняті надали необхідну допомогу та назвали Рінго - на честь барабанщика гурту The Beatles.
Раніше повідомлялося про пса, який втратив одну лапу,але це не завадило йому стати зіркою Мережі.
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