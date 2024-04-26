В Англії продають покинутий 400-річний будинок: що чекає на покупців

У будинку залишилися речі попередніх мешканців, у тому числі жахливі іграшки в одній зі спалень.

Вперше за більш ніж 200 років в Англії виставили на продаж напівзруйнований котедж із покинутими дитячими іграшками. Фотографії усамітненого будинку в графстві Вустершир спонукали людей в Інтернеті прокоментувати, наскільки моторошно виглядає це місце.

Про це пише Mirror.

Котедж, збудований у 1600-х роках, виглядає зловісним і тривожним. Зображення старого будинку з трьома спальнями, виставленого на продаж за 825 тисяч фунтів стерлінгів, видаються зловісними, а покинуті старі речі нагадують фільм жахів.

В одній з кімнат котеджу є старовинний камін. Фото: mediadrumimages/rightmove

Продавці описують котедж, як рідкісну знахідку. Він усамітнено розташований на величезній території площею майже 7 гектарів в оточенні дубового лісу. Потенційних покупців попереджають, що котедж стояв покинутим і був відключений від електрики понад 70 років, тому знаходиться у занедбаному стані і потребує капітального ремонту.

Котедж потребує капітального ремонту. Фото: mediadrumimages/rightmove

Користувачі соціальної мережі Reddit поділитися своїми думками про будинок у коментарях. Вони писали, що вночі це місце має виглядати дуже страшним, а деякі припустили, що на горищі може жити вампір або зомбі.

Інші прокоментували речі, залишені в будинку людьми, які колись там мешкали, у тому числі жахливі іграшки в одній зі спалень, серед яких мавпеня, яке покинули у дитячому ліжечку.

У дитячій спальні лишилися покинуті іграшки попередніх мешканців. Фото: mediadrumimages/rightmove

На земельній ділянці, де розташований котедж, крім дубового лісу є два природні джерела води, пасовища, поля та кам'яний сарай. Це дуже мальовниче місце, яке можна перетворити на затишний маєток, якщо майбутній власник не боятиметься привидів і вкладе в цю ідею чималі гроші.

Нагадаємо, чоловік купив старий будинок і несподівано розбагатів. Несподівані скарби були замуровані в стінах.

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