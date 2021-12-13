В Антарктиді рекордний покрив снігу: пінгвінів засипало в гніздах (фото)

За прогнозами метеорологів снігопади на білому континенті триватимуть.

У Національному антарктичному науковому центрі повідомили, що біля української станції “Академік Вернадський” зафіксовано рекордну висоту снігового покриву — 2,62 метра.

Як повідомили українські полярники на Facebook-сторінці, сніг повністю засипав гнізда пінгвінів у низинах.

На опублікованих фото видно, що з пташиних гнізд виглядають лише голови.

Однак, полярники просять не переживати через долю пінгвінів, які пристосовані до життя у таких умовах. "Ці тварини можуть самі "відкопати" гнізда, роблячи тілом "труби" в снігу”, - написали вони на сторінці у соцмережі.

В Антарктиді зафільмували пінгвінів у кучугурах заввишки понад 2,5 метри

Українські науковці зазначили, що снігопади в Антарктиді почалися від початку тутешнього літа (у Південній півкулі ця пора року починається 1 грудня — ТСН). Сніг йде практично безперервно, його покрив у 262 см, зафіксований тут цими днями, став рекордним за всю зимівлю.

Водночас синоптики прогнозують, що снігопади на білому континенті все ще триватимуть.

Нагадаємо, Львів другий день засипає сильним снігом. Через це у міській раді закликають львів'ян не гуляти парками.

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