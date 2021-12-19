В Антарктиді зафіксували 20-річний рекордний сніговий покрив (фото)

Пінгвіни і пінгвінята не постраждали.

19 грудня біля станції "Академік Вернадський" зафіксували рекордний за 20 років сніговий покрив - 2,75 метра.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

"До свята Миколая наші полярники отримали незвичний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції "Академік Вернадський" становить аж 2,75 м, це найбільше значення за останні 20 років" - зауважили українські полярники.

Національний антарктичний науковий центр

У Національному антарктичному науковому центрі зазначають, що попередній рекорд був 2016-го й становив 2,65 м, тобто на 10 см менше. Також додають, що на острові й досі сніжить і це при тому, то там зараз літо.

"Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінята не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня біля української станції “Академік Вернадський” зафіксовано рекордну висоту снігового покриву — 2,62 метри.

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