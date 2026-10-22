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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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В Антарктиді шукають співробітників для підрахунку пінгвінів: скільки обіцяють платити і як потрапити

В Антарктиді шукають людей на роботу для підрахунку пінгвінів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Душ раз на тиждень і пінгвіни замість сусідів: скільки платять за роботу в Антарктиді

Душ раз на тиждень і пінгвіни замість сусідів: скільки платять за роботу в Антарктиді

В Антарктиді є вакансія, яка може здатися справжньою мрією інтроверта: рахувати пінгвінів, зустрічати туристів і отримувати за це до 2500 євро на місяць. Щоправда, умови праці не для кожного і вимагають чималої фізичної підготовки.

Про це пише Ziare.com.

Британський фонд UK Antarctic Heritage Trust шукає співробітників для роботи на колишній дослідницькій станції Порт-Локр в Антарктиді.

Порт-Локр розташований на острові Гудьє в архіпелазі Палмера. Базу заснували британці у 1944 році під час Другої світової війни. Згодом військовий об’єкт перетворили на туристичну локацію з музеєм, сувенірною крамницею та поштовим відділенням

Працівникам потрібно буде спостерігати за колонією пінгвінів, приймати туристів, обслуговувати музей та сувенірний магазин, а також працювати у найпівденнішому поштовому відділенні світу.

Зарплата доволі пристойна, як для українського ринку і сягає 2096 фунтів стерлінгів — близько 2400 євро на місяць.

Британська організація також покриває основні витрати під час перебування. Працівникам надається проживання, харчування та спеціальне спорядження для роботи в умовах низьких температур та екстремальних погодних умов. Контракти розраховані на перебування приблизно на п’ять місяців.

Що передбачає робота в Антарктиді?

Після відкладання яєць пінгвінами працівники беруть участь у підрахунку особин та гнізд. Спостереження продовжуються після вилуплення, коли реєструють пташенят та контролюють їхній розвиток. Зібрані дані сприяють дослідженню популяції пінгвінів та впливу діяльності людини на колонію.

Хоча підрахунок пінгвінів є одним із найнезвичайніших завдань, робота працівників не обмежується спостереженням за тваринами. Персонал повинен зустрічати туристів, які прибувають на острів круїзним лайнером, надавати інформацію про історію місця та займатися продажем у сувенірній крамниці.

Умови непрості

Хоча пропозиція може здаватися привабливою, ті, хто вирішить працювати тут, повинні бути готові до ізоляції, фізичних навантажень та обмеженого комфорту. Співробітникам доведеться переносити 20-літрові каністри з водою, піднімати ящики вагою до 15 кг, розчищати сніг та розвантажувати човни біля слизьких скель.

На базі немає проточної води, а запаси питної води доставляють кораблем. З цієї причини споживання обмежене, і персонал зазвичай може приймати душ лише раз на тиждень.

Жити працівникам доводиться у спільній спальні з двоярусними ліжками. Усередині підтримується температура близько 14-15 градусів, зовні від мінус п’яти до плюс п’яти. Електрику виробляють сонячні панелі, тому користуватися фенами та іншими енергоємними приладами не можна. Мобільного зв’язку немає, але є супутниковий інтернет.

До всього цього додаються низькі температури, непередбачувана погода та відстань від «цивілізації».

Втім, є нюанс для тих, хто вже подумки збирає валізу. Подати заявку можуть лише люди, які проживають у Великій Британії та мають право там працювати. Цьогорічний набір вже завершено, а наступну вакансію планують відкрити на початку 2027 року.

Раніше ми писали, що ховається під кригою Антарктиди.

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