В Австралії двоє чоловіків врятували кенгуру, який опинився в крижаній пастці: тварина "подякувала" їм (зворушливе відео)

Кенгуру потиснув руку перехожим, які витягли його із озера.

Змученого кенгуру витягли із холодної води двоє героїчних перехожих в Австралії. Чоловіки змогли підняти тварину, а та, своєю чергою, зворушливо подякувала їм.

Про це пише Metro.

Порятунок тварини зняв на відео Девід Бойд. На кадрах видно, як двоє чоловіків повільно наближаються до маленького тремтячого кенгуру з двох сторін з витягнутими руками. Вони закликали його підійти до них ближче, але він нервово повернув голову і залишився на місці в холодному озері Берлі Гріффін.

Зрештою чоловікам вдалося винести тварину на безпечне місце на набережній. А поки більшість перехожих спостерігали за порятунком, третій чоловік стояв із сумчастим і намагався його заспокоїти. Аби подякувати своїм рятувальникам, кенгуру простягнув руку до одного з них, ніби потиснувши їм руку.

Пан Бойд сказав, що вважає, що це своєрідний спосіб ссавця подякувати за те, що його врятували з крижаної води.

"О, він вам дякує", - каже Бойд за камерою.

Автор відео написав у соціальних мережах, що кенгуру був у шоковому стані, і тварині знадобилося близько 30 хвилин, щоб повернутися до реальності.

Metro

Багато користувачів Мережі похвалили чоловіків за те, що вони врятували кенгуру:

"Ой, це так дивно! Слава Богу, люди були поруч, щоб побачити його там, інакше він би замерз"

"Це зробило мій день".

Слід зауважити, що людям не радять не наближатися до диких кенгуру, оскільки вони можуть кинутися і нанести травму. Людям рекомендується викликати органи влади, такі як у WIRES - не наближатися до тварини.

Нагадаємо, н а Харківщині рятують життя травмованої козулі. Поранену тварину на узбіччі жвавої траси знайшли місцеві жителі. Вона лежала геть виснажена і не могла самостійно рухатись.

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