В Австралії двоє чоловіків врятували кенгуру, який опинився в крижаній пастці: тварина "подякувала" їм (зворушливе відео)

Кенгуру потиснув руку перехожим, які витягли його із озера.
Змученого кенгуру витягли із холодної води двоє героїчних перехожих в Австралії. Чоловіки змогли підняти тварину, а та, своєю чергою, зворушливо подякувала їм.
Про це пише Metro.
Порятунок тварини зняв на відео Девід Бойд. На кадрах видно, як двоє чоловіків повільно наближаються до маленького тремтячого кенгуру з двох сторін з витягнутими руками. Вони закликали його підійти до них ближче, але він нервово повернув голову і залишився на місці в холодному озері Берлі Гріффін.
Зрештою чоловікам вдалося винести тварину на безпечне місце на набережній. А поки більшість перехожих спостерігали за порятунком, третій чоловік стояв із сумчастим і намагався його заспокоїти. Аби подякувати своїм рятувальникам, кенгуру простягнув руку до одного з них, ніби потиснувши їм руку.
Пан Бойд сказав, що вважає, що це своєрідний спосіб ссавця подякувати за те, що його врятували з крижаної води.
"О, він вам дякує", - каже Бойд за камерою.
Автор відео написав у соціальних мережах, що кенгуру був у шоковому стані, і тварині знадобилося близько 30 хвилин, щоб повернутися до реальності.
Багато користувачів Мережі похвалили чоловіків за те, що вони врятували кенгуру:
- "Ой, це так дивно! Слава Богу, люди були поруч, щоб побачити його там, інакше він би замерз"
- "Це зробило мій день".
Слід зауважити, що людям не радять не наближатися до диких кенгуру, оскільки вони можуть кинутися і нанести травму. Людям рекомендується викликати органи влади, такі як у WIRES - не наближатися до тварини.
Нагадаємо, на Харківщині рятують життя травмованої козулі. Поранену тварину на узбіччі жвавої траси знайшли місцеві жителі. Вона лежала геть виснажена і не могла самостійно рухатись.