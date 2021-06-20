В Австралії мільйони павуків сплели кілометри павутини: окупували цілий штат

Науковці стверджують, що людям не варто боятися цих павуків, оскільки у більшості видів занадто короткі "ікла", щоб прокусити шкіру людини.

Австралійський штат Вікторія покрила гігантська павутина. Павуки обплутали дерева, дорожні знаки і траву неподалік міста Гіппсленд. Таким чином вони рятувалися від сильної повені.

Як пише The Australian, після паводка, що стався в штаті кілька тижнів тому, павуки були змушені шукати притулку на височинах і плести павутину, вигляд якої відрізняється від звичної.

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В одному місці довжина павутини перевищила кілометр:

"Найчастіше вони створюють павутину більш компактного вигляду, а тут ми бачимо цілі полотна. Також, коли йдуть сильні дощі, павуки, які проводять все своє життя на землі, де ми їх і не бачимо, змушені шукати містечко вище та сухіше", - зазначив професор Дітер Хочулі із Сіднейського університету.

Подібне явище в Австралії - не рідкість. Рятуючись від загрози повені, павуки пересуваються на височини в повітрі, використовуючи так звані "парашути" з павутини. Така поведінка павуків називається "повітроплаванням".

Фото з відкритих джерел.

Фото з відкритих джерел.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловіка вкусив павук, отрута якого в 15 разів сильніша, ніж у гримучої змії. Постраждалий звернувся до лікарні і перебував під крапельницею.

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