В Австралії спокусливі пожежники позували топлес для нового календаря: опубліковано світлини (відео)

Таку фотосесію з тваринами красунчики-пожежні роблять щороку.

Австралійські пожежники вкотре випустили свій знаменитий пікантний календар, для якого вони сфотографувалися топлес. За традицією, вони позували із тваринками.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Firefighters Calendar Australia.

Доходи від календаря на 2022 рік, як і раніше, підуть на порятунок дикої природи. Цьогоріч календар представлений у шести варіантах: два класичні та чотири, в яких пожежники позують з різними милими тваринами.

До знімань долучилися працівники міських та сільських служб, а також пожежники з армії та авіації. Разом із рятувальниками у фотосесії також взяли участь тварини, зокрема коали, кенгуру, коні, качки, кішки та собаки тощо. Знімання тривали 25 днів.

Відео, як минули знімання календаря:

До слова, уперше рятувальники оголилися в 1993 році заради підтримки дитячих госпіталів, нараді вони вирішили допомогти й іншим нужденним. Особливо активно красунчики підтримують тварин і у притулках, і в дикій природі, рятуючи унікальну австралійську фауну.

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