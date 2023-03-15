В Австралії відбувся найбільший голий заплив - фото

Захід не зміг побити рекорд найбільшого за всю історію запливу, встановленого 2018 року.

У Сіднеї відбувся найбільший у світі голий заплив Sydney Skinny.

Близько 1300 австралійців повністю оголилися та купалися на пляжі Cobbler's Beach.

Про це пише Canberra Weekly.

Захід відбувся вперше після трирічної перерви через пандемію коронавірусу. Втім, заплив 2023-го не зміг побити рекорд найбільшого за всю історію запливу 2018 року. Тоді участь взяли 2505 оголених людей.

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За словами організаторки Тані Тейлор, заплив створили для того, щоб вивести людей із зони комфорту та спонукати їх прийняти своє тіло.

Крім того, цього року партнером заходу виступила благодійна організація Skin Check Champions, яка привертає увагу до необхідності регулярної перевірки здоров'я для виявлення раку шкіри.

Нагадаємо, у Великій Британії дівчина вигадала історію про зґвалтування, щоб стати популярною. Вона побила себе молотком та стверджувала, що стала жертвою сексуального насильства.

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