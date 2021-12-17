В Австралії виявили тварину з найбільшою кількістю ніг

В Австралії виявили тварину з найбільшою кількістю ніг

Ці істоти живуть у вулканічних породах та харчуються грибками.

У печерах регіону Голдфілдс в Австралії міжнародна група біологів виявила багатоніжку з найбільшою кількістю кінцівок серед живих істот.

Про це повідомляє видання Live Science.

Новий вид, у якого нарахували 1 306 ніг, отримав назву Eumillipes persephone — на честь давньогрецької богині родючості та царства мертвих Персефони.

Ці багатоніжки живуть в абсолютній темряві у вулканічних породах та харчуються грибками. За даними вчених, тривалість їхнього життя від 5 до 10 років — це досить багато для таких істот.

Eumillipes persephone має тіло завдовжки 9,5 сантиметра і завширшки 1 міліметр. Тіло багатоніжки складається з 330 сегментів з кінцівками і завершується конусоподібною сліпою головою. Велика кількість ніг дозволяє цьому представнику членистоногих швидко пересуватися та проникати у важкодоступні місця.

Нагадаємо, раніше в Австралії науковці зоопарку отримали несподіваний подарунок. Анонім прислав контейнер із небезпечним воронковим павуком.

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