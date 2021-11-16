В Австралії врятували родину мандрівників, яка чотири дні провела в пустелі Сімпсона

В Австралії врятували родину мандрівників, яка чотири дні провела в пустелі Сімпсона

Автофургон родини після зливи загруз у багнюці за 150 км від найближчого міста.

У Південній Австралії гелікоптером врятували родину з чотирьох людей, яка застрягла в пустелі Сімпсона приблизно за 150 км від найближчого міста Однадатта.

Про це у вівторок, 16 листопада, повідомляє ABC News.

Зазначається що подружжя Орі та Ліндсі Завросів разом із двома маленькими дітьми Зейн та Зої впродовж чотирьох днів залишалися у пустелі, де їхній автофургон після зливи загруз у багнюці.

Постраждалі викликали допомогу минулої п'ятниці, однак через наслідки зливи евакуювати їх одразу служби порятунку не змогли.

Рятувальники скинули родині предмети першої необхідності, зокрема воду та супутниковий телефон. Сім'я також мала власні запаси їжі.

"Вони сподівалися, що інший мандрівник проїде повз і зможе їм допомогти", - розповіли мати Орі Тео Заврос.

Однак після зливи дороги в цьому районі закрили. До того ж, метеорологи попередили про очікування різкого підвищення температури до 40 градусів за Цельсієм. Саме це вплинуло на рішення евакуювати родину.

Потерпілих доставили до міста Кубер-Педі для профілактичного огляду в лікарні. Водночас автофургон залишатиметься на місці інциденту ще приблизно десять днів, доки дороги не стануть прохідними.

Australian Maritime Safety Authority

Сім'я з міста Перт подорожувала Австралією автофургоном від листопада минулого року і розповідала про свої пригоди в Instagram.

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