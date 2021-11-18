В Австралії знайдено павука, чиї ікла можуть прокусити ніготь і вбити людину за 15 хвилин

В Австралії знайдено павука, чиї ікла можуть прокусити ніготь і вбити людину за 15 хвилин

Гігантський арахнід був розміром трохи більше 8 сантиметрів.

В Австралії науковці зоопарку отримали несподіваний подарунок. Анонім прислав контейнер із небезпечним воронковим павуком.

Про це пише Live Science.

Гігантський арахнід був розміром трохи більше 8 см, а його вигнуті ікла завдовжки — 2 см.

"За всі мої 30 років роботи в Парку я ніколи не бачив такого великого воронкового павука", - розповів співробітник Австралійського парку рептилій Майкл Тейт.

Наглядачі парку одразу ж назвали величезну самку арахніда "мегапавуком", проте вони не знають, де її знайшли і хто її впіймав. Вона була упакована в контейнер без будь-яких позначок або інформації про її дарувальника.

Воронкові павуки, яких налічується близько 40 видів з родів Hadronyche та Atrax, мешкають у східній Австралії. Деякі види роблять настільки отруйний укус, що можуть вбити дорослу людину протягом 15 хвилин. Крім того, павук має міцні ікла, здатні прокусити ніготь.

Нагадаємо, у Китаї палеонтологи виявили скам'янілі рештки морського скорпіона, який жив близько 435 мільйонів років тому. Розміром скорпіон був приблизно як собака. Проте вчені не виключають, що цей вид міг бути і більшим за розмірами, якщо скам’янілості належать молодим особам.

Читайте також:

Новини світу: австралійці потерпають від навали павуків