В Бразилії на тренуванні помер спортсмен: він проковтнув бджолу

В Бразилії під час тренування загинув спортсмен. Чоловіку залетіла в горло бджола.

В Бразилії під час тренування загинув спортсмен, якому в рот залетіла бджола. Чоловік її проковтнув, і, ймовірно, вона його вжалила. Через що у нього почалася алергічна реакція.

Про це пише видання Mirror.

Як стало відомо, інцидент стався біля пляжу Понта-Негра поблизу Манауса, Бразилія. 43-річний спортсмен був на тренуванні в той момент, як йому до рота залетіла бджола. Вона його, ймовірно, вжалила, що призвело до сильної алергічної реакції. Чоловік помер у лікарні через 21 день.

“Його сестра стверджує, що існував короткий проміжок часу, щоб врятувати його, якби йому надали кисень і медичну допомогу протягом трьох хвилин після укусу. Він 20 хвилин відчайдушно боровся з диханням, перш ніж нарешті прибули медики”, - пише видання.

Але спортсмен був занадто далеко, щоб добре обладнані екстрені служби змогли вчасно дістатися до нього.

"Не було ніякої допомоги, ні медичного центру, ні лікарні поблизу. Найбільше, що було доступно, це база пожежної охорони, де не було чергового лікаря", - сказала сестра спортсмена.

Коли інші люди шукали допомоги, на місце події приїхав сержант місцевої пожежної частини, якому вдалося врятувати його до того, як на місце події прибула парамедиків.

Тоді чоловіка терміново доставили до служби невідкладної допомоги Джовентін Діас трохи більше ніж за п’ять миль. Звідти його відправили в іншу лікарню і помістили в реанімацію, але 23 березня лікарі сказали, що у нього більше немає життєвих ознак.

“Якби була адекватна допомога, лікар, пожежний, медпункт, хтось міг би реанімувати мого брата”, - розповідає сестра померлого.

Сім'я закликала вжити заходів, щоб уникнути повторення подібних ситуацій, а в цьому районі було створено адекватні служби екстреної допомоги.

Нагадаємо, що влада Італії вирішила заборонити доступ до штучного інтелекту СhatGPT через проблеми з конфіденційністю.

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