В Британії засудили лікаря, який відморозив собі ноги: що відомо

У Великій Британії 49-річного хірурга Ніла Гоппера засудили до 32 місяців ув’язнення за шахрайство та зберігання заборонених матеріалів. Як встановив суд, лікар свідомо відморозив собі ноги сухим льодом, аби їх ампутували, і приховав справжню причину від страхових компаній.

Про це пише The Guardian.

У квітні 2019 року Гоппер довів кінцівки до такого стану, що лікарям довелося провести ампутацію. Він повідомив страховим компаніям Aviva та Old Mutual Health, що причиною нібито став сепсис, хоча насправді травми були самозавданими. За неправдивими позовами хірург отримав 466 653,81 фунта стерлінгів. Ці кошти він витратив на купівлю кемпера, джакузі, дров’яної печі та будівельні роботи у своєму домі.

Прокуратура наголосила, що мотивом дій лікаря був його сексуальний інтерес, пов’язаний із ампутацією. У ході розслідування також виявили, що Гоппер зберігав екстремальні порнографічні матеріали, зокрема пов’язані із сайтом EunuchMaker. Він визнав себе винним за двома пунктами у шахрайстві та за трьома обвинуваченнями у зберіганні заборонених матеріалів.

Після арешту у березні 2023 року Гоппера відсторонили від роботи. У грудні його виключили з медичного реєстру, а дружина подала на розлучення.

Хоча представники Національної служби охорони здоров’я Великої Британії заявили, що пацієнтам колишнього хірурга нічого не загрожує, частина з них звернулася до юристів із підозрами, що деякі медичні втручання могли бути непотрібними.

