В Дубаї з’явиться дорога, вимощена золотом

Золото / © Pixabay

Реклама

У місті Дубай в Об’єднаних Арабських Еміратах, яке славиться розкішним життям, повинна з’явитися вулиця, яка буде фактично вимощена золотом.

Про це повідомляє Euronews Travel з посиланням на повідомлення пресслужби міської влади.

Ця вулиця, яка повинна стати частиною нового Золотого району Дубая, буде «побудована з використанням золота», йдеться у повідомленні.

Реклама

Забудовник, який стоїть за проєктом, не надав докладнішої інформації, як саме дорогоцінний метал буде використаний під час будівництва вулиці. Дату відкриття Золотої вулиці також ще не повідомили.

Золотий квартал Дубая — це ребрендинг нинішнього Золотого ринку міста. У цьому районі розташовано близько 1000 роздрібних торговців, які продають золото та ювелірні вироби.

«Золото глибоко вплетено в культурну та комерційну тканину Дубая, символізуючи нашу спадщину, процвітання та незмінний дух підприємництва», — сказав Ахмед Аль Хаджа, генеральний директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), що входить до складу Департаменту економіки та туризму Дубая.

За даними Дубайського медіа-офісу, ОАЕ є другим у світі за величиною місцем торгівлі фізичним золотом, адже країна експортувала золота на суму 53,41 мільярда доларів 2024-2025 років.

Реклама

Нагадаємо, у США ділянку дороги у Флориді, яка з’єднує аеропорт із резиденцією президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, урочисто перейменували на його честь.