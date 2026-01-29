ТСН у соціальних мережах

В Дубаї з’явиться дорога, вимощена золотом

Нова вулиця у розкішному місті в ОАЕ повинна стати частиною нового Золотого району Дубая.

Золото

Золото / © Pixabay

У місті Дубай в Об’єднаних Арабських Еміратах, яке славиться розкішним життям, повинна з’явитися вулиця, яка буде фактично вимощена золотом.

Про це повідомляє Euronews Travel з посиланням на повідомлення пресслужби міської влади.

Ця вулиця, яка повинна стати частиною нового Золотого району Дубая, буде «побудована з використанням золота», йдеться у повідомленні.

Забудовник, який стоїть за проєктом, не надав докладнішої інформації, як саме дорогоцінний метал буде використаний під час будівництва вулиці. Дату відкриття Золотої вулиці також ще не повідомили.

Золотий квартал Дубая — це ребрендинг нинішнього Золотого ринку міста. У цьому районі розташовано близько 1000 роздрібних торговців, які продають золото та ювелірні вироби.

«Золото глибоко вплетено в культурну та комерційну тканину Дубая, символізуючи нашу спадщину, процвітання та незмінний дух підприємництва», — сказав Ахмед Аль Хаджа, генеральний директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), що входить до складу Департаменту економіки та туризму Дубая.

За даними Дубайського медіа-офісу, ОАЕ є другим у світі за величиною місцем торгівлі фізичним золотом, адже країна експортувала золота на суму 53,41 мільярда доларів 2024-2025 років.

Нагадаємо, у США ділянку дороги у Флориді, яка з’єднує аеропорт із резиденцією президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, урочисто перейменували на його честь.

