В Дубаї з’явиться дорога, вимощена золотом
Нова вулиця у розкішному місті в ОАЕ повинна стати частиною нового Золотого району Дубая.
У місті Дубай в Об’єднаних Арабських Еміратах, яке славиться розкішним життям, повинна з’явитися вулиця, яка буде фактично вимощена золотом.
Про це повідомляє Euronews Travel з посиланням на повідомлення пресслужби міської влади.
Ця вулиця, яка повинна стати частиною нового Золотого району Дубая, буде «побудована з використанням золота», йдеться у повідомленні.
Забудовник, який стоїть за проєктом, не надав докладнішої інформації, як саме дорогоцінний метал буде використаний під час будівництва вулиці. Дату відкриття Золотої вулиці також ще не повідомили.
Золотий квартал Дубая — це ребрендинг нинішнього Золотого ринку міста. У цьому районі розташовано близько 1000 роздрібних торговців, які продають золото та ювелірні вироби.
«Золото глибоко вплетено в культурну та комерційну тканину Дубая, символізуючи нашу спадщину, процвітання та незмінний дух підприємництва», — сказав Ахмед Аль Хаджа, генеральний директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), що входить до складу Департаменту економіки та туризму Дубая.
За даними Дубайського медіа-офісу, ОАЕ є другим у світі за величиною місцем торгівлі фізичним золотом, адже країна експортувала золота на суму 53,41 мільярда доларів 2024-2025 років.
