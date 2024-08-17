В Егейському морі знайшли затоплений корабель ВМС Британії: він затонув понад 100 років тому (відео)

Грецькі дослідники знайшли на дні Егейського моря британський океанський лайнер Arcadian, який 15 квітня 1917 року затонув внаслідок торпедної атаки німецького підводного човна. Внаслідок кораблетрощі загинули 279 людей.

Про це розповів очільник дослідницької групи Костас Токтарідіс на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Затонуле судно виявили за допомогою підводного дрона біля грецького острова Сіфнос, на глибині 163 метрів.

За допомогою архівних документів дослідники встановили, що Arcadian прямував з Салонік до Александрії у супроводі військового корабля. На момент кораблетрощі на борту лайнера перебували 182 члени екіпажу та 1155 військових.

Ввечері 15 квітня лайнер помітила німецька субмарина UC-74, на рахунку якої було понад 4 десятки потоплених кораблів, і атакувала британців єдиною торпедою.

"О 17:44 на Arcadian пролунав вибух. Торпеда потрапила у правий борт корабля, між містком і фок-щоглою. Капітан Чарльз Віллатс наказав зупинити двигуни, ввімкнути сирену тривоги, а екіпажу негайно покинути судно. Сам капітан залишився на містку", – пише Токтарідіс.

На щастя, за кілька хвилин до торпедної атаки екіпаж та військові, що перебували на борту, проходили навчання з евакуації з корабля і більшість з них все ще була на палубі. Більшості людей вдалося залишити судно.

"Буквально за п'ять хвилин після влучення торпеди, коли ніс Arcadian почав занурюватись у воду, пролунав гучний шум, судно різко взяло крен, а корма відірвалась", – розповів дослідник.

На допомогу людям прийшов корабель супроводження, а також французькі військові кораблі, які перебували неподалік місця кораблетрощі. Загалом вдалось врятувати 1058 людей, решта 279 загинули в Егейському морі. Серед загиблих 34 були членами екіпажу, двоє – цивільними, десятеро – моряками ВМС Британії, а решта солдатами та офіцерамі сухопутної армії.

Серед багатьох цікавих історій людей, які загинули чи вижили на Arcadian виділяється доля кочегара Томаса Трелфолла. Рівно за п'ять років затоплення Arcadian, він служив на "Титаніку" і вижив після його затоплення.

"Це було того ж дня і того ж місяця, коли затонув "Титанік", але в обох випадках я залишився неушкодженим", – наводять його слова архівні документи.

Нагадаємо, у Балтійському морі знайшли затонулий корабель. Судно, що затонуло біля Швеції у XIX столітті, перевозило ящики з шампанським та мінеральною водою.

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