До якої країни мріють переїхати біженці з усього світу: це не США

Канада посідає перше місце за кількістю бажаних переїздів людей у ​​всьому світі / © Associated Press

Канада посідає перше місце в переліку країн, куди люди найбільше мріють переїхати.

Про це пишуть Daily Hive Vancouver і паблік «Українська Канада».

Згідно з новим опитуванням Remitly, Канада очолює рейтинг найпривабливіших для переїзду країн. Опитавши понад 4800 людей у ​​26 країнах, дослідження висвітлює не лише найбажаніші місця для подорожей, а й мотивацію, яка стоїть за мріями людей розпочати нове життя у країні «кленового листа».

«Чи то обіцянка повільнішого темпу життя, кращого балансу між роботою та особистим життям, чи захопливі кар’єрні можливості — існує безліч причин, чому люди вирішують переїхати», — йдеться у звіті.

Головні мотиви, які опитувані називали для переїзду за кордон: вища якість життя, кращий стиль життя, кар’єрні можливості, фінансова стабільність, а також бажання пригод та особистісного зростання.

Чому саме Канада

якість життя: освіта, медицина, безпека, чисте довкілля

стиль життя і баланс роботи/відпочинку

кар’єрне зростання

різноманітні ландшафти: від океанських узбереж до гір та озер

дружнє, гостинне суспільство без націоналізму та ксенофобії

Водночас негативні фактори в Канаді: насамперед висока вартість життя, яка ускладнює адаптацію для багатьох нових іммігрантів.

Інші країни в рейтингу

Австралія посіла друге місце в рейтингу Remitly, вирізняючись теплим кліматом, спокійним способом життя і можливостями працевлаштування.

Японія посіла третє місце. Респонденти зазначили, що це місце мрії завдяки її культурі, їжі та низькому рівню злочинності.

Далі в топ-5:

Велика Британія — культура, робота, вигідна локація для подорожей

США — кар’єрні можливості, фінансові перспективи, динамічні міста

