В яких аеропортах світу найсмачніша їжа: поради мандрівникам

Очікування рейсу в аеропорту більше не обмежується сухими сендвічами та розчинною кавою. Експертний сайт обзорів оприлюднив рейтинг аеропортів, які пропонують найкращий вибір та якість страв 2026 року.

Про це пише Euro news.

Аналітики оцінювали різноманітність торгових точок, типи закладів (від фастфуду до вишуканих ресторанів), якість обслуговування та відповідність ціни отриманому результату.

Перше місце вкотре посів сінгапурський аеропорт Чангі. Це летовище вже у 14-й раз визнається найкращим у світі за багатьма параметрами, і гастрономія не стала винятком. Проте європейські аеропорти також продемонстрували вражаючі результати, увійшовши до першої десятки.

5-е місце: Аеропорт Рим-Ф’юмічіно

Найбільш завантажений аеропорт Італії став справжньою знахідкою для любителів автентичної кухні. Перед відльотом мандрівники можуть насолодитися римською піцою в 180 Grammi або неаполітанською в Rossopomodoro. Для тих, хто шукає щось ексклюзивне, працює знаменита флорентійська сендвічна All’Antico Vinaio. Окрім італійської класики, тут представлені азійські страви в Ajisen Ramen та крафтове пиво в барі Doppio Malto.

6-е місце: Аеропорт Мюнхена

Мюнхенське летовище, яке є головними воротами до Баварії, пропонує близько 60 закладів харчування. Особливою популярністю користується пивний бар Airbräu, де варять справжнє регіональне пиво.

«Ще одна визначна пам’ятка аеропорту — оглядовий майданчик Cloud 7, звідки відкривається захоплюючий вид на руліжні доріжки», — зазначають експерти Skytrax.

8-е місце: Лондонський Хітроу

Найбільший аеропорт Європи пропонує пасажирам вибір на будь-який смак: від популярних мереж Leon та Pret до продуктового ринку Gordon Ramsay’s Plane Food Market від відомого шеф-кухаря. Любителі розкоші можуть відвідати бар Fortnum & Mason або Le Café Louis Vuitton. Також тут розвинена культура лондонських пабів, зокрема Pride By Fullers, де подають пиво, зварене всього за 12 кілометрів від терміналу.

9-е місце: Аеропорт Стамбула

Стамбул, який раніше був лідером гастрономічного рейтингу, цього року посів дев’яту позицію. У терміналі розташовано близько 65 закладів, серед яких виділяється Saltbae Burger від знаменитого Нусрета Гьокче. Пасажирам також пропонують традиційні турецькі піде у Pidem або круглих хліб у Simit Sarayı.

Хоча європейські аеропорти міцно закріпилися в списку, значна частина лідерів розташована в Азії. Повний список ТОП-10 аеропортів світу за версією Skytrax виглядає так:

Сінгапур Чангі

Сеул Інчхон

Токіо Ханеда

Нью-Тітосе (Японія)

Рим-Ф’юмічіно

Мюнхен

Токіо Наріта

Лондон Хітроу

Стамбул

Х’юстон Джордж Буш

Фахівці зазначають, що пасажири все частіше обирають рейси з пересадками саме в тих аеропортах, де якість харчування та відпочинку є вищою. Тож «теорія аеропорту», коли пасажири приїжджають в останню хвилину, поступово втрачає актуальність для тих, хто цінує гастрономічний комфорт.

