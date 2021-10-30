В Індії 17-річна дівчина приховала вагітність і народила дитину за відео в YouTube

В Індії 17-річна дівчина приховала вагітність і народила дитину за відео в YouTube

Дівчина сама перерізала пуповину.

В Індії 17-річна дівчина приховала вагітність від батьків та самостійно народила, користуючись відеоінструкціями з YouTube.

Дівчина народила 20 жовтня у власній кімнаті, повідомляє The Independent.

Незвичні пологи відбулися на півдні країни у місті Коттаккал. Зазначається, що дівчина не відразу повідомила про народження своєї дитини. Про це стало відомо її батькам лише за два дні, коли вони почули крики немовляти у кімнаті доньки.

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Дівчина каже: їй вдалося приховати вагітність, бо мати має проблеми із зором, а батько працює вночі, а тому вдень часто відсипається. Крім того, породілля носила вільний одяг, аби приховати збільшення живота.

За словами молодої мами, як тільки вона дізналася про вагітність - вивчила все про пологи на YouTube. Крім того, підготувала все необхідне для пологів, а також зуміла перерізати пуповину ножицями. Після того, як дорослі дізналися про поповнення у родині, маму з малюком відвезли до медзакладу. Там вони проходять обстеження.

Своєю чергою, правоохоронцям вдалося знайти молодого татуся. Ним став 21-річний місцевий мешканець. Його підозрюють у розбещенні малолітньої. "У них були стосунки. Якось він прийшов до неї у гості, і вони зайнялися сексом", - розповіли у поліції.

Наразі відомо, що сім'ї молодих батьків знали про роман дітей, а тому домовилися зіграти весілля після того, як дівчина досягне повноліття. Своєю чергою, дівчина каже: приховувала вагітність через побоювання розбіжностей між сім'ями.

Як повідомлялося, мешканка англійського міста Давентрі дізналася про вагітність на дев'ятому місяці, а тому народила у себе вдома. . Жінка каже, що протягом кількох місяців не мала можливості відвідати лікаря. Утім, протягом цього не набрала ваги, а також помітила у себе жодних характерних для вагітності симптомів.

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