В Індії чоловік побудував для своєї дружини зменшену копію Тадж Махалу: фото

В Індії чоловік побудував для своєї дружини зменшену копію Тадж Махалу: фото

На створення копії монумента подружжю знадобилося три роки.

У місті Бурханпур індійського штату Мадх'я-Прадеш 52-річний бізнесмен Ананд Пракаш Чуксі побудував для своєї 27-річної дружини Манджуші зменшену копію Тадж Махалу.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що будівництво обійшлося чоловікові приблизно в 20 мільйонів рупій або 260 тисяч доларів. "Це був подарунок для моєї дружини, але також і для міста та його мешканців", - розповів він.

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Копія монумента розташована на території маєтку Чуксі площею 50 акрів. За словами власника, споруда зацікавлює місцевих жителів та мандрівників, які фотографуються на її тлі та навіть влаштовують весільні фотосесії.

"Я не зупиняю їх, бо в нашому місті ми згуртована спільнота, де всі знають усіх. Отже, мій будинок відкритий для всіх, - поділився бізнесмен, вказавши, однак, що не всім відвідувачам дозволюється заходити до приміщення. - Все ж, це наш будинок, і ми живемо в ньому".

Втім, деколи сім'я запрошує відвідувачів до свого помешкання, щоб ті подивилися на пишні інтер'єри будинку, зокрема на хитромудрі квіткові мотиви, які прикрашають мармурові стіни, а також великі ґратчасті вікна, вигнуті сходи та позолочену стелю.

У будівлі є дві основні спальні, розташовані на окремих поверхах, бібліотека та кімната для медитації. Чуксі зауважив, що хоча Тадж Махал був головним джерелом натхнення, інтер'єри виконані не лише в ісламському стилі, оскільки доповнені сучасними елементами.

ANAND PRAKASH CHOUKSEY / BBC

На створення копії монумента подружжю знадобилося три роки. Впродовж цього періоду закохані неодноразово відвідували місто Аґра, де розташований Тадж Махал, щоб "вивчити різні аспекти мавзолею".

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"Ми також використовували безліч тривимірних зображень Тадж Махалу в Мережі, щоб побудувати наші власні", - додав Чуксі. За його словами, ідея полягала в тому, щоб побудувати дещо подібне, тому інженери зменшили розмір фактичного пам'ятника до однієї третини.

Водночас, за словами чоловіка, будинок призначений не лише для його дружини.

"Сьогодні у нашій країні багато ненависті. Людей ділять на релігії та касти, - вказав він. - І цей будинок для мене - символ того кохання, яке виходить за межі наших соціальних відмінностей та політичного шуму".

Ананд Пракаш Чуксі не перший, кого надихає краса Тадж Махалу. Так, у 2013 році урядовець у відставці також побудував копію монумента у штаті Уттар-Прадеш на згадку про свою дружину.

ANAND PRAKASH CHOUKSEY / BBC

Тадж Махал звели у XVII столітті як мавзолей для дружини імператора Шаха Джахана Мумтаз-Махал. До пандемії пам'ятку щодня відвідували до 70 тисяч людей.

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