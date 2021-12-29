В Індії коза народила дитинча із майже людським лицем (фото)

Народження потвори налякало місцевих мешканців.

В індійському штаті Ассам в господарстві одного з місцевих фермерів народилося козеня з людиноподібною мордою.

Як повідомляє в середу, 29 грудня, видання The Sun, народження потвори налякало тутешніх селян.

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Жителі села вистоювали чергу до будинку господаря кози, щоб подивитися на моторошну істоту з лицем, схожим на людське. Козеня народилося живим, але померло невдовзі після народження.

46-річний фермер Шанкар Дас сказав, що ніколи раніше такого не бачив. Він також зазначив, що це друге козеня, яке народила його коза.

В Індії народження тварини або дитини-мутанта вважається поганою ознакою. Індійці припускають, що така істота може принести якесь нещастя. У багатьох регіонах це вважається попередженням від вищих сил.

Ветеринар Файяз Ахмед натомість зазначив, що у кіз частіше, ніж у інших тварин, народжуються дитинчата-мутанти. “Неправильний розвиток плода міг бути спричинений лихоманкою Ріфт-Валлі. Можуть бути й інші причини, які спричинили генетичну мутацію", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше на пляжі поблизу Сан-Дієго, міста на південному заході США, знайшли рідкісну рибу, яка має назву футбольна риба. Відомо, що у світі наразі знайдено лише 31 екземпляр цього конкретного виду риб.

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