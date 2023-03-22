В Індії на вокзалі показували порно (відео)

Трансляцію фільму для дорослих тривала три хвилини.
В Індії на телеекранах залізничної станції Patna Junction транслювали порно.
Як пише ladbible.com показ фільму для дорослих почався близько 9:30 ранку і тривав цілих три хвилини.
Кадри інциденту опублікували шоковані очевидці у твітері.
पटना जंक्शन पर लगी स्क्रीन पर चल गई Porn film, एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज.#Patna @dm_patna #Porn @NitishKumar @RailMinIndia pic.twitter.com/wsckg6OOJB— Pawan Kumar Singh (@pawankumar16121) March 20, 2023
Повідомляється, що тоді на платформах перебувало понад сто пасажирів. Серед них були й діти.
У той час як деякі пасажири залишилися дивитися ролик, інші неабияк обурилися та одразу поскаржилися до поліції. Зрештою, фільм вдалося прибрати з екранів.
З компанією Dutta Communication, яка відповідає за розміщення реклами на станції, вже працює поліція. Її занесли до "чорного списку" залізниці.
Нагадаємо, у Канаді скунс зірвав заняття в школі та змусив учнів переїхати до інших навчальних закладів через нестерпний сморід. Тварина пробралася до підвалу та влаштувала там "газову атаку".
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