В Індії на вокзалі показували порно (відео)

В Індії на телеекранах залізничної станції Patna Junction транслювали порно.

Як пише ladbible.com показ фільму для дорослих почався близько 9:30 ранку і тривав цілих три хвилини.

Кадри інциденту опублікували шоковані очевидці у твітері.

Повідомляється, що тоді на платформах перебувало понад сто пасажирів. Серед них були й діти.

У той час як деякі пасажири залишилися дивитися ролик, інші неабияк обурилися та одразу поскаржилися до поліції. Зрештою, фільм вдалося прибрати з екранів.

З компанією Dutta Communication, яка відповідає за розміщення реклами на станції, вже працює поліція. Її занесли до "чорного списку" залізниці.

Нагадаємо, у Канаді скунс зірвав заняття в школі та змусив учнів переїхати до інших навчальних закладів через нестерпний сморід. Тварина пробралася до підвалу та влаштувала там "газову атаку".

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