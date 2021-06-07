В Індії побудують нові будинки для "менструального вигнання"

За традицією у регіоні, у період менструації жінка вважається "нечистою" та "брудною".

Благодійна організація з Мумбаї Kherwadi Social Welfare Association оновить убогі хати для "менструального вигнання". Активісти замінять старі споруди на сучасні будинки з ліжками, водопроводом, вбиральнями і електрикою.

Як повідомляє BBC, в Індії жінки, у яких починалася менструація, тривалий час вважалися "нечистими" і були змушені на 5 днів переселятися до окремих будинків.

#safaiwala Kurmaghar in Gadchiroli where women spent 3 to 4 days of every month in isolation during their menses # bathing facility and drinking water available, no electricity supply. 5 to 7 per cent having toilet facility #Sabarimala @UNICEFIndia @swachhbharat @AnandGhodke11 pic.twitter.com/aBfKoIQmyE — Safaiwala-Paniwala-Kabadiwala (YK) (@YkabirYusuf) October 22, 2018

Жінкам забороняли брати участь у заходах, заходити до храму і навіть на кухню, а чоловік, доторкнувшись до такої жінки, повинен був прийняти душ. Незважаючи на те, що традиція у країні відмирає, вона збереглася в деяких бідних регіонах, наприклад на околицях міста Гадчіролі. Хоча критики заявили, що краще було б боротися за повне скасування стигматизуючої традиції, активісти наполягають, що так вони принаймні нададуть жінкам безпечні та комфортні будинки вже найближчим часом.

У BBC пишуть, що жінки з села на околицях Гадчіролі з острахом думали про наближення менструації: у старих хижах з солом'яною стріхою, побудованих із глини і бамбука, не було дверей і вікон, а також елементарних зручностей. Щоб випрати одяг або помитися, доводилося йти до річки, яка перебуває в кілометрі від поселення. Десять років тому від укусу змії в такій споруді померла 45-річна жінка. Інші мешканки хиж намагалися їй допомогти, використовуючи засоби народної медицини, а чоловіки не могли доторкнутися до постраждалої як до "нечистої".

Нагадаємо, в Індії почали поклонятися богині коронавірусу. Храм, що поклоняється "Короні Деві" (богині коронавірусу) з'явився в місті Коїмбаторе, де проживає понад 1,5 млн людей. Священики щодня моляться божеству-вірусу, просячи про пощаду.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання