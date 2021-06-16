В Індонезії через 17 років виявили чоловіка, схожого на зниклого поліцейського: ДНК показав, що це не він

26 грудня 2004 року біля Індонезії стався землетрус силою 9 балів за шкалою Ріхтера. В результаті викликаного ним цунамі в країнах Південно-Східної Азії загинули понад 270 тисяч осіб.

Сім'я офіцера поліції Абріпа Асепа, якого визнали загиблим в Індонезії під час цунамі 2004 року, була впевнена, що знайшла його живим через 17 років.

Як пише Daily Mail, чоловік, якого вони вважали Асепом, був знайдений в психіатричній лікарні. Рідні вважали, що їхній родич постраждав від психічної травми. Однак аналіз ДНК показав, що цей чоловік, дуже схожий на Асепа, не є членом їхньої сім'ї.

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Абріп Асеп перебував на чергуванні в грудні 2004 року на острові Ява, коли потужний землетрус в Індійському океані викликав 30-метрові хвилі цунамі. Стихія вбила понад 270 тисяч людей у кількох країнах.

Рідні Абріпа вважали, що він став однією з жертв. Утім, за 17років фото схожого чоловіка випадково оприлюднили в соцмережі, і сім'я була впевнена, що це Абріп Асеп.

Новини світу: в Індонезії чоловіка, який зник під час цунамі, знайшли в психіатричній лікарні

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