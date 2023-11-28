В Індонезії народився рідкісний носоріг: тварин цього виду залишилося менше 50 (фото)

На західному острові Суматра в Індонезії народився суматранський носоріг, що перебуває під загрозою зникнення.

Про це пише AP.

Це другий суматранський носоріг, який народився в країні цього року, і довгоочікуване поповнення виду, який наразі налічує менше ніж 50 тварин.

Самка Даліла народила 25-кілограмове дитинча у заповіднику для суматранских носорогів у національному парку Уей Камбас у провінції Лампунг, на південному краю острова Суматра. Його батьком є самець за окликом Харапан, який народився у зоопарку Цинциннаті 2006 року. Він був останнім суматранським носорогом у світі, якого репатріювали до Індонезії.

Anak ketiga Ratu lahir dengan normal dan cukup cepat untuk bisa berdiri sendiri. Dalam waktu kurang dari 4 jam, bayi Ratu sudah bisa menyusu pada induknya.



Kelahiran ini menambah jumlah badak yang ada di SRS TNWK menjadi sembilan ekor. pic.twitter.com/xPUbMmhznJ — Kementerian LHK (@KementerianLHK) October 1, 2023

Більшість носорогів, що залишилися, мешкає на Суматрі, деякі — в неволі. Їм загрожує знищення довкілля в тропічних лісах і браконьєри, які вбивають тварин заради їхніх рогів, які цінуються для виготовлення прикрас та використання у традиційній медицині в Китаї та інших частинах Азії.

"Це народження також є народженням другого суматранського носорога 2023 року. Це підкреслює прихильність уряду Індонезії до зусиль щодо збереження носорогів в Індонезії, особливо суматранського носорога", — заявила міністерка довкілля та лісового господарства Індонезії Сіті Нурбая Бакар у письмовому листі.

Суматранський носоріг / Фото: Indonesian Ministry of Environment and Forestry via AP

Вона додала, що в результаті напівприродного розведення в заповіднику Уей Камбас було зареєстровано п'ять живороджень суматранських носорогів.

Охоронець заповідника знайшов Далілу з новонародженим дитинчам поряд з нею 25 листопада вранці, на 10 днів раніше за передбачувану дату пологів.

Суматранський носоріг / Фото: Indonesian Ministry of Environment and Forestry via AP

Даліла та її дитина перебувають у хорошому стані: новонароджений тепер може стояти прямо і ходити.

Суматранський носоріг перебуває під захистом закону в Індонезії. Дорослих тварин залишилося лише близько 30.

Нагадаємо, найбільш віддалене поштове відділення у світі щороку наймає працівників, які рахуватимуть пінгвінів. Заявки подають тисячі людей.

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