В Індонезії померло слоненя, яке потрапило в капкан і втратило частину хобота

В Індонезії померло слоненя, яке потрапило в капкан і втратило частину хобота

Індонезійські ветеринари два дні боролися за життя дитинчати.

В Індонезії померло однорічне суматранське слоненя, яке втратило половину свого хобота в пастці, влаштованій браконьєрами.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що дитинча було залишене стадом після того, як потрапило у капкан. Його знайшли мешканці села в окрузі Ачех-Джая.

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Маля транспортували до Управління з охорони довкілля, де йому ампутували частину хобота. Попри зусилля ветеринарів, тварина померла через два дні.

"Ми не змогли врятувати його, тому що травма була серйозною та інфікованою, - пояснив очільник Управління зі збереження природних ресурсів провінції Ачех Агус Аріанто. - Ми зробили все можливе, щоб допомогти".

Через швидкі темпи вирубування лісів на Борнео та Суматрі суматранські слони вважаються видо, що вимирає. Самці цих слонів особливо вразливі для браконьєрів через цінні бивні, які продаються на нелегальному ринку слонової кістки.

У липні цього року в Індонезії дорослого слона знайшли обезголовленим і з відірваними іклами.

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