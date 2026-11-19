Нова летюча жаба, Фото: Wahyu Trilaksono, Museum Zoologicum Bogoriense

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Якщо ви ще ніколи не чули про летючих жаб — саме час про них дізнатися. Біологи відкрили новий вид летючої жаби в Індонезії, в горах Меконга на Сулавесі — великому індонезійському острові поблизу Борнео. Саме тут науковцям вдалося натрапити на справді особливу тварину.

Про це пише IFL Science.

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В Індонезії відкрили новий вид летючої жаби

Під час мандрівки тропічними лісами науковці помітили тисячі жаб у невеликому гірському озері Данау Кока-Кола на висоті близько 155 метрів над рівнем моря. З’ясувалося, що це раніше невідомий науці вид летючої жаби — і, як це не парадоксально, головна інтрига ховається зовсім не в польотах.

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Ззовні ці земноводні здалися знайомими, проте згодом ученим стало зрозуміло, що перед ними зовсім не ті жаби, якими вони здаються. Вони вміють планерувати та вирізняються незвичайним носом, а ще — дуже незвичайно поводяться зі своїм потомством.

«Насправді нечасто побачиш жаб у таких великих скупченнях. Це було щось по-справжньому особливе», — каже співавтор дослідження Алан Гітч, науковий співробітник Музею біології дикої природи та риб Каліфорнійського університету в Девісі.

Науковці одразу визначили, що це представник роду летючих жаб Rhacophorus. Такі амфібії здобули свою назву завдяки здатності перелітати між деревами: вони розкривають великі перетинчасті лапи і планують у повітрі. Це, звісно, ближче до падіння, ніж до польоту.

Автори роботи називають цих амфібій «криптичними»: зовні вони нагадують інших летючих жаб, але мають суттєві відмінності. Про це свідчать деталі будови тіла, генетичний матеріал та поведінка тварин.

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Навіть серед летючих жаб ці створіння виділяються як симпатичні диваки — з гострою мордочкою, власним голосом і нетиповим підходом до виведення малечі.

«Цей представник Rhacophorus має іншу репродуктивну стратегію, ніж усі інші азійські летючі жаби. Ми вперше бачимо у Rhacophorus стратегію розмноження з желеподібною оболонкою. Це унікально», — каже провідний автор дослідження Аламсія Еланг Нуса Герламбанг, дослідник із Зоологічного музею Богора.

Замість того, щоб залишати ікру у воді, ці жаби прикріплюють майбутнє потомство до рослинності в густій желеподібній масі. Звідти вилуплюються ікринки, і всередині цього ж желе розвиваються пуголовки.

Вид назвали Rhacophorus kurniatiae на честь покійної герпетологині Геллен Курніаті із Зоологічного музею Богора, яка багато зробила для вивчення амфібій і рептилій Індонезії.

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Польові роботи на Сулавесі та сусідніх островах останніми роками вже подарували науці чимало новинок — зокрема ще одну жабу, гекона та два види риб, і, за словами вчених, попереду нові відкриття.

«У результаті всієї роботи, яку ми виконали для визначення унікального різноманіття гір Меконга, включно з цими новими видами, цей регіон Сулавесі зараз розглядають як кандидата на створення національного парку. Сподіваюся, подальше відкриття видів допоможе прискорити цей процес», — додав куратор Музею біології дикої природи та риб Каліфорнійського університету в Девісі Ендрю Енгіліс-молодший.

Які ще нові види жаб відкрили науковці

Нагадаємо, у високогірних хмарних лісах на півдні Бразилії — у хребті Серра-ду-Кірірі штату Санта-Катаріна на висоті понад 750 метрів над рівнем моря — науковці описали новий вид мініатюрної помаранчевої «гарбузової» жаби розміром трохи понад сантиметр.

Вид назвали Brachycephalus lulai на честь президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви. Цей вид жаб мешкає у вологій підстилці листя на дуже обмеженій території поруч із двома іншими видами родини Brachycephalidae. Знайти жабу допомогло шлюбне квакання самців, а новий статус підтвердили генетичний і морфологічний аналізи.

Попри крихітний ареал у відносно недоторканому середовищі, вид віднесли до категорії «найменше занепокоєння», тоді як інші жаби регіону під загрозою зникнення через вирубку лісів, випас худоби, інвазивні рослини, туризм і видобуток корисних копалин.

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