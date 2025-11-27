В Ірані показали новітніх "гуманоїдних роботів": відео стало вірусним

Іранські "гуманоїдні роботи" / © скриншот з відео

Реклама

На високотехнологічній виставці в Ірані продемонстрували «гуманоїдних роботів, створених з використанням передових технологій». Як виявилося, насправді це були люди в костюмах та гримі.

Про це пише видання The Jerusalem Post.

На опублікованих у Мережі кадрах видно, що гостей виставки вітають «роботи» в білих костюмах та окулярах, на їхньому одязі зображено нулі та одиниці, що позначають двійковий код.

Реклама

Придивившись до «гуманоїдів», багато хто з присутніх на виставці помітив надто багато людського у зовнішності та поведінці: шрами від висипу вугрів, рівне дихання і природне моргання.

Кадри з іранської виставки Kish Inox Tech Expo стали вірусними.

Коли стало зрозуміло, що маскування розкрито, артисти описали себе як «набір даних, які працюють разом у єдиному коді». Вони також додали, що «здатні виконувати завдання, пов’язані зі штучним інтелектом».

За даними іранського сайту Zoomit, відповідальний за розвиток високих хехнологій високопосадовець Ірану Хосейн Афшин заявив чиновникам у кулуарах засідання уряду, що ця вистава була рішенням приватної фірми.

Реклама

«Мені відомо лише, що одна з компаній зробила це з рекламною метою. Отже, вона не заперечує і має відповідати. Цього не робили організатори виставки Innotex Kish, і ідея використовувати людей як роботів не входила до планів виставки», — сказав він.

Нагадаємо, раніше в Москві помпезно представили першого російського людиноподібного робота зі штучним інтелектом. Але запланована демонстрація грандіозних можливостей російських технологій закінчилося публічною ганьбою — робот «Айдол» епічно завалився на сцені.