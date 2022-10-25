В Ірані помер найбрудніший у світі чоловік: не мився понад пів століття (фото)

Чоловік на ім’я Аму Хаджі прожив самотнім до 94 років та більшу частину життя уникав купання, боячись захворіти.

Іранець, якого називали найбруднішою людиною у світі, помер у віці 94 років через кілька місяців після того, як односельці вперше за багато років скупали його у ванній.

Про це у вівторок, 25 жовтня, повідомило іранське агентство IRNA.

Чоловік на ім’я Аму Хаджі був самотнім та понад пів століття уникав купання, боячись захворіти. Коли багато років тому молодь у селі намагалася його викупати, він утік. Тоді його запросили проїхатися на автомобілі і повезли до річки. Але як тільки Хаджі зрозумів, що з ним збираються зробити, він вискочив із машини.

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За інформацією іранських ЗМІ, 2013 року про його життя було знято короткий документальний фільм під назвою “Дивне життя Аму Хаджі”.

Він помер у неділю, 23 жовтня, в селі Дейга в південній провінції Фарс. Смерть настала невдовзі після того, як чоловіка, якого називали найбруднішою людиною на світі, все таки вдалося помити.

“Кілька місяців тому селяни вперше віднесли його до ванни помитися, після чого він захворів”, – зазначили в агентстві IRNA.

Нагадаємо, житель американського села Канаджохарі Віверн Флетт обзавівся свинею у своєму будинку і називає її домашньою улюбленицею.

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