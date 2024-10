В Іспанії на пляж викинуло 10-метрового кальмара-монстра – фото

В Іспанії на пляж викинуло 10-метрового кальмара.

Про це пише Need To Know.

Моторошну істоту помітили в бухті в п'ятницю, 11 жовтня, здивовані люди, які вийшли на ранкову прогулянку пляжем Ель-Саблон у місті Льянес.

Вважається, що викинутий на берег екземпляр є гігантським кальмаром (Architeuthis Dux). Особини цього виду можуть досягати страхітливих 13 метрів в довжину. Вони живуть у глибоководній зоні і вперше були помічені в дикій природі лише 2004 року.

Кальмар / Фото: скриншот з відео

На кадрах, які опублікували в Мережі, видно, як троє робітників діставали з піску громіздке тіло молюска.

Мерія міста написала в соціальних мережах: "Рештки головоногого молюска вже прибрали з пляжу екологи та муніципальні працівники".

Кальмар / Фото: скриншот з відео

Експерти вважають, що це самиця, оскільки вони зазвичай більші, ніж самці. Можливо, вона жила в жолобі Карранді – великій морській прірві глибиною до 6 км, яка починається майже одразу біля узбережжя іспанського регіону Астурія. Щодо того, чому її винесло в бухту, вважають, що істота або померла природною смертю, або була виловлена.

Нагадаємо, нещодавно на берег викинуло загадкові "тістоподібні" білі краплі. Науковці та місцеві висунули власні припущення щодо походження цих згустків.

Читайте також: