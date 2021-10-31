В Іспанії вишуканих гостей ресторану підозрюють у крадіжці 45 пляшок колекційних вин: подробиці злочину

Підозрюють, що вина поцупили, коли працівники несли страви до кімнати пари.
В Іспанії з елітного ресторану і готелю в Касересі викрали 45 пляшок старовинних колекційних вин, ціни на які коливаються від 20 тисяч євро за найдешевшу пляшку до 350 тисяч за прикрасу колекції — Chateau d'Yquem 1806 року. У крадіжці підозрюють англомовну пару, яка зареєструвалася в готелі й обідала в ресторані.
Про це пише Metro.
Зазначається, що чоловік і жінка, які видавали себе за вишуканих гостей, заселилися в елітному готелі і однієї ночі спустилися до чергового портьє, заявивши, що страшенно зголодніли.
Один із власників готелю містер Поло вважає, що зловмисник прослизнув у підвал готелю, де було понад 40 тисяч пляшок, у той час як співробітники відволікалися на те, щоб подати подружжю більше їжі у номер, залишивши монітори камер відеоспостереження без нагляду.
Потім пара виписалася з багажем і розрахувалася кредитною карткою, ніби вони постійні гості.
"Вони були професіоналами, вони точно знали, що роблять", - сказав пан Поло.
Підозрюють, що пара працювала на приватного колекціонера вин, адже всі пляшки не можна продати на відкритому ринку.
"Ці пляшки пронумеровані та контрольовані. Той 1806 Yquen унікальний; всі знають, що це наше", - висловився містер Поло.
У поліції підтвердили, що за фактом викраденого вина розпочато розслідування.
Нагадаємо, у США чоловік запросив дівчину на побачення до ресторану, де хотів залишити великі чайові, щоб вразити дівчину, але після цього намагався забрати частину грошей назад. Його дії викрила офіціантка і зганьбила залицяльника перед його подругою.