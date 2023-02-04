В Іспанії завдяки штучному інтелекту знайшли твір відомого драматурга

У Національній бібліотеці Іспанії вдалося знайти невідому до цього часу п’єсу Лопе де Веги.

Технологія штучного інтелекту, яка використовується для транскрибування анонімних історичних творів в архівах Національної бібліотеки Іспанії, виявила раніше невідому п’єсу одного з найвидатніших письменників країни Фелікса Лопе де Веги.

Про це пише CNN.

"Експерти підтвердили, що саме він, один із найвидатніших авторів іспанського "Золотого століття", написав п’єсу "La francesa Laura" ("Француженка Лаура") за кілька років до своєї смерті 1635 року", - йдеться у повідомленні.

Рукопис, знайдений в архівах бібліотеки, був копією цього твору, зробленою наприкінці 17-го століття, значно пізніше після смерті автора. Його виявили під час дослідницької роботи фахівці з Віденського університету та Університету Вальядоліда, які застосували штучного інтелекту для розшифрування 1300 анонімних рукописів та книжок.

Для встановлення авторства робіт використовувався метод вивчення порядку застосування слів тим або іншим автором.

У Національній бібліотеці заявили, що слова, використані в тексті, "тісно збігаються зі словами Лопе, а не з іншими 350 драматургами", чиї роботи також були частиною експерименту.

Віднайдений твір протягом наступних місяців буде виданий іспанською мовою, та знову буде доступним читачам.

Нагадаємо, археологи знайшли давню таверну та холодильник, якому 5000 років – там були навіть залишки їжі.

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