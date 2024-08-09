В Італії ціну на гавайську піцу підняли у десять разів: цікава причина

В Італії один із ресторанів підняв ціну на гавайську піцу до 100 євро, щоб туристи не замовляли цю страву.

Про це пише Bild.

Ціна на піцу у закладі – у межах десяти євро. Ціну на гавайську піцу підняли у 10 разів у порівнянні з рештою. За страву з ананасами вимагають 100 євро.

Фото: The Bild

Портал Südtirol News називає це "компенсацією" італійським кухарям за приготування чужорідної їжі.

Піца – традиційна страва та гордість Італії. У виданні пояснили, що італійці дуже не люблять гавайський варіант піци із ананасами. Таку страву вигадали в Канаді 1962 року. Гавайська піца увійшла до складеного нещодавно списку найгірших піц італійської сільськогосподарської асоціації Coldiretti.

Поки невідомо, чи стане цей випадок прецедентом і чи наслідуватимуть інші ресторани Італії.

Раніше італійські шефкухарі назвали, що ніколи не треба замовляти туристам, та ознаки поганого ресторану.

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