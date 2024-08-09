В Італії ціну на гавайську піцу підняли у десять разів: цікава причина

Італійці дуже не люблять гавайський варіант піци із ананасами.
В Італії один із ресторанів підняв ціну на гавайську піцу до 100 євро, щоб туристи не замовляли цю страву.
Про це пише Bild.
Ціна на піцу у закладі – у межах десяти євро. Ціну на гавайську піцу підняли у 10 разів у порівнянні з рештою. За страву з ананасами вимагають 100 євро.
Портал Südtirol News називає це "компенсацією" італійським кухарям за приготування чужорідної їжі.
Піца – традиційна страва та гордість Італії. У виданні пояснили, що італійці дуже не люблять гавайський варіант піци із ананасами. Таку страву вигадали в Канаді 1962 року. Гавайська піца увійшла до складеного нещодавно списку найгірших піц італійської сільськогосподарської асоціації Coldiretti.
Поки невідомо, чи стане цей випадок прецедентом і чи наслідуватимуть інші ресторани Італії.
Раніше італійські шефкухарі назвали, що ніколи не треба замовляти туристам, та ознаки поганого ресторану.
Читайте також:
- "Занадто товстий" чоловік подав на розлучення після того, як втомився платити дружині за секс
- Оніміє язик: що відомо про найміцніше пиво у світі та дегустація сміливця – відео
- Навіщо в чай додавали соду: лайфгаки з радянських часів